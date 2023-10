Sigmaringer Schüler zu Gast in England

Bei zwei internationalen Ferienfahrten nach England in den Oster- und Sommerferien des nächsten Jahres mit dem Deutsch-Britischen Schüleraustauschdienst können auch wieder Jugendliche aus Sigmaringen teilnehmen. Schon in den vergangenen Sommerferien fand diese Aktion statt.

Die beiden Fahrten werden nach Westgate an der englischen Südost-Küste führen. Zur Verbesserung der Sprachkenntnisse findet vormittags ein Englischkurs statt. Nachmittags und an den Wochenenden gibt es ein interessantes Freizeitprogramm. Jugendliche zwischen elf und 17 Jahren mit mindestens einem halben Jahr Schulenglisch, die Interesse an einer Teilnahme haben, können sich jetzt per E-Mail an den Deutsch-Britischen Schüleraustauschdienst wenden: [email protected].