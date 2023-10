Die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung im Sigmaringer Krankenhaus verkürzt ihre Öffnungszeiten. Bislang war die Sprechstunde samstags, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr erreichbar, ab diesem Wochenende schließt die Praxis bereits um 19 Uhr. Es werden pro Tag also drei Stunden gestrichen.

Darum stehen weniger Ärzte zur Verfügung

Hintergrund ist eine Gerichtsentscheidung: Das Bundessozialgericht hat diese Woche entschieden, dass ein Zahnarzt, der als sogenannter „Pool-Arzt“ im Notfalldienst der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg tätig ist, der Sozialversicherungspflicht unterliegt.

Aus diesem Grund können fortan weniger Ärzte in den Notfallpraxen eingesetzt werden, was zu den Einschränkungen führt. In beinahe allen Notfallpraxen in Baden-Württemberg reduziert die Kassenärztliche Vereinigung die Öffnungszeiten, manche Praxen werden ganz geschlossen.

Ärzte kommen weiter zu den Patienten

Parallel zur Notfallpraxis ist der ärztliche Notdienst mobil unterwegs. Am Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr, unter der Woche in den Randzeiten, in denen die Öffnungszeiten der Hausärzte eingeschränkt sind: Montags, dienstags und donnerstags ab 18 Uhr bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr; mittwochs ab 13 Uhr und freitags ab 16 Uhr jeweils bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr.

Über diese Telefonnummer gibt es weitere Informationen

Unter der Telefonnummer 116117 (Anruf kostenlos) ist der ärztliche Notdienst erreichbar, über diese Hotline erhalten die Patienten weitere Informationen.