Sigmaringer Narren besuchen Asylcafé

Das Asylcafé Globus des Caritasverbandes Sigmaringen ist am Montag von einer etwa zwanzigköpfige Delegation der Sigmaringer Fasnetszünfte besucht worden. Sie stellten sich unter der Leitung des Zunftmeisters Philippe Sutter den rund 40 anwesenden Besuchern mit Fluchtgeschichte vor (Foto: Caritasverband).

Anhand einer kurzweiligen Präsentation erklärte Sutter unter anderem den geschichtlichen Hintergrund der „Spiallumpenschlecker“, dass der Schlossnarro ins Englische übersetzt castle jester heißt und, was es mit dem Bräuteln am Fasnetsdienstag auf sich hat. „Die Fasnet ist für alle da. Sie ist ein Ausdruck purer Lebensfreude“, so Sutter. Die anwesenden Besucher bedankten sich mit einem zuvor einstudierten dreifachen „Nauf auf d`Stang“, dem Narrenruf der Sigmaringer Vetter Guser.