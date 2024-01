Das Kleiderreich in der Burgstraße in Sigmaringen gibt es seit 2020. Jetzt haben die Ehrenamtlichen zum ersten Mal Spendenschecks in Höhe von jeweils 1500 Euro an drei soziale Projekte in Sigmaringen überreichen können. Bei dem Projekt handelt es sich um einen Second-Hand-Laden, hinter dem die evangelische und katholischen Kirche der Gemeinde sowie die diakonische Bezirksstelle Balingen und die Caritas stehen. Der katholische Pfarrer Ekkehard Baumgartner und der evangelische Pfarrer Matthias Ströhle liefern einen Einblick in die Finanzen des Kleiderreichs.

Wie viel kostet die Kleidung im Kleiderreich?

Der Großteil der angebotenen Artikel, also Kleidung, Schmuck und Accessoires, bewegt sich preislich zwischen einem und fünf Euro. Einzelne, besondere Kleidungsstücke wie Abendkleider nähern sich der 20-Euro-Marke.

Das teuerste Kleidungsstück im Laden: ein Brautkleid für ungefähr 70 Euro. „Unsere Preise haben einen symbolischen Charakter“, sagt Baumgartner. Ziel sei es, auch Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln einen „richtigen“ Einkauf zu ermöglichen und so Wertschätzung zu zeigen, fügt er an.

Woher stammt die Kleidung, die im Kleiderreich verkauft wird?

Täglich treffen großzügige Spenden ein, im Durchschnitt sind das zehn bis 15 blaue Säcke, wie die Mitarbeiterinnen erzählen. Teilweise unterstützen Menschen den Laden sogar mit Autoladungen voll Kleiderspenden, berichtet die ehrenamtliche Mitarbeiterin Marianne Gabor.

Sie engagieren sich alle fürs Kleiderreich, manche haupt- und manche ehrenamtlich (von links): Yvonne Pfänder, Irmgardt Drichs, Matthias Ströhle, Sebastian Metzger, Erika Knor, Uwe Müller, Horst rein, Marianne Gabor, Ekehard Baumgartner und Vanessa Raichle. (Foto: Chiara Paulus )

Und noch etwas ist besonders: Trotz der Ausrichtung als Second-Hand-Laden führt das Kleiderreich einen großen Anteil an Neuware. „Viele Menschen kaufen Kleidung, tragen diese aber nie“, sagt Ströhle, „Diese wird hier im Laden im neuwertigen Zustand verkauft“.

Wer nutzt die Angebote?

Das Kleiderreich zieht laut Ströhle alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten an. Diese Vielfalt führt er auf das zunehmende Interesse an Nachhaltigkeit, vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zurück. Unter ihnen seien insbesondere Schüler der Modefachschule vertreten.

Wir haben Stammkunden, die schauen sogar jeden Tag bei uns vorbei. Erika Knor

„Außerdem bieten wir einen Ort der Gemeinschaft“, sagt Baumgartner. Viele Menschen suchen das Kleiderreich für soziale Kontakte auf und verweilen bei einem Kaffee im Geschäft, denn neben Kleidungsverkauf bietet das Kleiderreich auch Waschsalon und Café. „Wir haben Stammkunden, die schauen sogar jeden Tag bei uns vorbei, oft auch nur, um sich zu unterhalten“, erzählt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Erika Knor.

Welche Ausgaben gibt es?

„Wir haben eine sehr großzügige Vermieterin“, so Ströhle. Die Miete betrage 1340 Euro mit Nebenkosten für 200 Quadratmeter Fläche. Hinzu kommen Personal- und Reinigungskosten von circa 15.000 Euro im Jahr. Spezielle Ausgaben wie Werbung oder beispielsweise die Reparatur einer Waschmaschine, belaufen sich jährlich auf etwa zwei bis drei Tausend Euro.

Insgesamt kommen so etwa 31.000 Euro Ausgaben zusammen. Die 30 Mitarbeiterinnen des Kleiderreichs, die sich um Kunden, Kleidung und den Laden kümmern, erhalten für ihre Arbeit kein Geld, nicht mal eine Aufwandsentschädigung. „Die Arbeit läuft bewusst als Ehrenamtsprojekt“, so Ströhle, „sie verdienen stattdessen extreme Wertschätzung“.

Lohnt sich ein Laden mit diesen Preisen überhaupt?

„Auf jeden Fall“, da sind sich Baumgartner und Ströhle einig. Im vergangenen Jahr habe das Kleiderreich einen Gewinn von 10.000 Euro durch „gewaltige Umsätze“ gemacht.

Das Kleiderreich ist kein Ort für den reinen Kommerz. Matthias Ströhle und Ekkehard Baumgartner

„Zu den Öffnungszeiten ist der Laden voll“, sagt Ströhle, „die Ladengröße ist mittlerweile ausgelastet“. Beide Pfarrer sind sich einig: „Das Kleiderreich ist kein Ort für den reinen Kommerz“. Viel mehr trage es zum sozialen Leben in Sigmaringen und zum Erhalt der Innenstadt bei, sagt Ströhle: „Wir sind sehr glücklich, dass es so gut ankommt.“