Krankenhaus setzt neuen Roboter bei Operationen ein

Das robotergestützte Operationssystem DaVinci ist Ende Februar in Betrieb gegangen. Darüber informiert das Krankenhaus in einer Pressemitteilung. Nach erfolgreich und rasch abgeschlossenen Schulungen und Trainings sowie technischen Installationen fanden die ersten Operationen einen Monat früher als geplant statt. „Dass wir schon jetzt so gelungen und versiert mit den ersten DaVinci-Operationen starten konnten, ist der herausragenden Leistung des gesamten Teams zu verdanken“, wird Jan-Ove Faust, Geschäftsführer der SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen, zitiert.

So reagiert die erste operierte Patientin

Damit operiert wird laut Pressemitteilung bereits in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Im Juni werden die Klinik für Urologie, Kinderurologie und Uroonkologie sowie die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe folgen.

Es ist alles sehr gut und sicher verlaufen. Patientin Maria Mannarino

Die allererste Operation mit dem DaVinci sei die Entfernung einer Gallenblase gewesen, so Kliniksprecherin Sandra Müller. Ihr folgten noch am selben Tag zwei Hernienoperationen. „Natürlich war ich etwas nervös, als ich hörte, dass ich die erste Patientin bin, die damit operiert wird.

Doch spätestens mit dem Aufwachen nach der Operation waren meine Ängste verflogen“, wird Patientin Maria Mannarino aus Sigmaringen zitiert, „es ist alles sehr gut und sicher verlaufen.“

Klinik nennt Vorteile von DaVinci

Das robotergestützte Operationssystem zählt laut Pressemitteilung zu den modernsten Entwicklungen auf dem Gebiet der minimalinvasiven Operationen. „Nach den ersten Eingriffen lässt sich bereits sagen, dass der DaVinci ein absoluter Game-Changer ist. Er hebt nicht nur die Laparoskopie auf ein neues Level, sondern bietet auch ganz neue Möglichkeiten bei der Operation“, so Dr. Marco Huth, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Projektleiter für den DaVinci in der Mitteilung.

Es lasse sich beispielsweise durch die Zehnfachvergrößerung die Anatomie auf dem dreidimensionalen HD-Videobild sehr detailliert darstellen. Im Vergleich zu der bisherigen laparoskopischen Operation sorgt ein zusätzliches Gelenk oberhalb der chirurgischen Zange für viel Beweglichkeit während des Eingriffs.

Wie der Roboter verwendet wird

Wie das Krankenhaus mitteilt, profitieren Patienten vor allem von einer schnelleren Erholung und weniger Schmerzen nach der Operation und einem besseren kosmetischen Ergebnis. Der Zugang erfolgt per Schlüssellochtechnik. Hierfür werden in der Regel wenige kleine Schnitte gesetzt, über die der Zugang der Operationsinstrumente folgt.

Diese werden mit dem DaVinci verbunden. Über eine Steuerkonsole führt der Operateur den Eingriff durch und sieht mithilfe des dreidimensionalen Videobilds eine exakte Darstellung des Operationsgebietes. Durch die spezielle Elektronik des DaVinci ist eine präzise Übersetzung der Handbewegungen möglich. Um Instrumente zu wechseln und bei dem Eingriff zu unterstützen, verbleibt am Tisch das Operationsteam.

Eingesetzt wird der Operationsroboter bereits für das ganze Portfolio in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und eignet sich insbesondere bei Narbenhernien, Refluxerkrankungen und Darmkrebs.