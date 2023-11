Der Besitzer des Geschäfts ,,Andys Früchte“ Andy Negreros hat sich im August diesen Jahres auf den Weg in sein Heimatland Guatemala gemacht, um Straßenkinder mit einer Spende in Höhe von 1100 Euro zu unterstützen. Die Summe kam aus dem Ertrag des Spendenlaufes der Sophie Scholl Schule in Krauchenwies, privaten Spenden seiner Kunden sowie der Unterstützung der katholischen Kirche zustande.

Unterstützung der Menschen vor Ort

120 Kinder und ihre Betreuerinnen, die in einem Wohnkomplex mitten im Slum leben, konnten so mit Hygieneartikeln, Lebensmitteln und Schulsachen versorgt werden. Dennoch sei dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so Negreros.

Der Händler aus der Schwabstraße beschreibt seine Reise nach Mittelamerika als bedrückend. ,,Du landest in einem total anderen Film, der einer Parallelwelt gleicht“, berichtet er.

Harte Lebensumstände in Guatemala

Das Land sei von sozialer Ungerechtigkeit gekennzeichnet. Weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung Guatemalas lebe in Armut, zudem fehle häufig der Zugang zu Bildung. Gewalt, insbesondere gegen Kinder und Frauen, sei allgegenwärtig, sagt er. Rund die Hälfte der Kinder bis fünf Jahre sei außerdem chronisch unterernährt.

Dinge, die für uns in Deutschland selbstverständlich sind, sind es in Guatemala nicht. Andy Negreros

Dass seine Reise ihn trotzdem bereichert hat, merke er auch jetzt noch. „Ich werde oft gefragt, wieso ich immer so glücklich bin“, berichtet der gebürtige Guatemalteke lachend. Das Geheimnis des Glücklichseins sei für ihn die Wertschätzung der einfachen Dinge im Leben. ,,Dinge, die für uns in Deutschland selbstverständlich sind, sind es in Guatemala nicht“, meint er und macht damit nochmals auf die Reihe der schwerwiegenden Herausforderungen bezüglich der Sicherheit der Menschen, der Sozioökonomie und der Gesundheitsversorgung aufmerksam.

Mülltrennung in Guatemala gelinge besser

In Deutschland hingegen seien die Grundbedürfnisse gedeckt. Man müsse sich so beispielsweise keine Sorgen um die Nahrungsbeschaffung machen. Darum verfüge man hier auch über die Kapazität sich um Themen wie Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, betont er.

In Guatemala habe Nachhaltigkeit einen ganz anderen Wert als hier in Deutschland. Nachhaltiges Handeln sei lebensnotwendig, sonst habe man beispielsweise kein sauberes Wasser, so Negreros. Besonders falle ihm dies auch bei der Mülltrennung auf: Während die meisten Menschen in Guatemala auf eine korrekte Mülltrennung achten, sei dies in Sigmaringen noch ausbaufähig.

Der Händler wünscht sich, dass die Stadt ihre Bürger dafür mobilisiere. Eine Möglichkeit hierfür sieht er in einem Mülltrennungssystem, welches es so schon in der Sigmaringer Innenstadt gab, jetzt aber durch einzelne Mülltonnen ersetzt wurde. ,,Wir können zwar nicht die Welt retten, aber mit unserer Stadt anfangen“, fasst er zusammen.

Händler fördert die Nachhaltigkeit schon lange

Mit ,,Andys Früchte“ setzt sich Andy Negreros schon seit 2015 für eine nachhaltige Ernährung ein und verkauft in seinem Geschäft ausschließlich ökologisch, regional, saisonal und fair produzierte Lebensmittel. Dafür erhielt er im vergangenen Jahr auch den ,,Mittelstandpreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg“ der Caritas und Diakonie sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes.