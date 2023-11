Sigmaringer Gastronom steht vor Gericht

Hat ein Sigmaringer Gastronom einen Menschen ohne Aufenthaltstitel illegal für sich arbeiten lassen? So lautete zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, über den im Sigmaringer Amtsgericht verhandelt wurde ‐ mit etlichen Irrungen und Wirrungen.

Sonntag, 5. Februar 2023: In Sigmaringen herrscht großes Narrentreiben. Der Gastronom hat einen Freund aus Portugal zu Besuch, der einmal die Sigmaringer Fasnet erleben möchte. Zwei Tage später räumt der Gastronom sein Restaurant auf, die Party am Sonntag ging lang. Der Freund sitzt im Restaurant und trinkt Tee.

Version des Angeklagten: Freund hilft kurzerhand

Als der Chef für wenige Minuten das Restaurant verlässt, weil er noch etwas aus seinem Auto holen möchte, schnappt sich der Freund Putzmittel und Lappen, um Tesafilm-Rückstände an einem Fenster zu entfernen.

Er hat kein Geld von mir bekommen, er wollte mir nur kurz helfen. Der Angeklagte

Just in diesem Moment kommt der Zoll vorbei und prüft, ob die Mitarbeiter im Restaurant alle rechtmäßig angestellt sind. „Und mein Freund war ja nicht angestellt, er hat kein Geld von mir bekommen, er wollte mir nur kurz helfen“, sagt der Chef.

Das zumindest ist die Version des Vorgangs, die der Gastronom zusammen mit seinem Verteidiger im Gericht der Richterin Rosauer erzählt.

Verhandlung wird skurril

Der Zollbeamte, der im Gericht aussagt, ist an diesem 7. Februar 2023 sofort misstrauisch und wird aktiv. Nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde im Sigmaringer Landratsamt wird schnell klar, dass der Mann keinen in Deutschland gültigen Aufenthaltstitel hat.

Er darf also gar nicht arbeiten. Der Zollbeamte berichtet, dass der mutmaßliche Freund des Gastronomen abgestritten habe, gearbeitet zu haben, ansonsten aber „ziemlich ruhig“ gewesen sei.

Zollbeamter bekommt unangenehme Fragen

Die Gerichtsverhandlung nimmt ab diesem Moment skurrile Züge an. Die Richterin verweist darauf, dass ihr die Faktenlage nicht ausreiche, um den Fall zu bewerten. „Haben Sie den Mann, der am Fenster geputzt hat, denn vernommen?“, will sie wissen. Das verneint der Zollbeamte, das habe wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, da der Mann nicht habe sprechen wollen.

„Haben Sie denn die zwei weiteren Mitarbeiter im Restaurant befragt, ob der Mann gearbeitet hat?“, will sie wissen. Auch dies verneint der Zollbeamte, da sei für ihn ebenfalls fraglich gewesen, „ob das Aussicht auf Erfolg“ gehabt hätte.

Verteidiger wird laut

Dem Verteidiger platzte die Hutschnur, als der Zollbeamte wieder aus dem Zeugenstand entlassen war: „Ich verlange hier nichts als einen Freispruch. Also wenn ein Zollbeamter so arbeitet, dann...“

Weiter kam er mit seinem Ärger nicht, da ihn die Richterin unterbrach. Aber auch sie machte deutlich, hier mit der Arbeitsweise des Zolls unzufrieden zu sein; das hatte sie dem Zollbeamten auch bereits direkt im Gerichtssaal gespiegelt.

Ich glaube noch immer, dass der Mann aus Portugal hier illegal beschäftigt worden is Vertreter der Staatsanwaltschaft

Es wurde allerdings auch nicht besser. Als Nächste im Zeugenstand war die Mitarbeiterin aus der Sigmaringer Ausländerbehörde geladen, die im vergangenen Februar Kontakt mit dem Zoll in der Angelegenheit des Gastronomen hatte.

Sie konnte sich aber auch gar nicht mehr so recht an den Fall erinnern, „zumal mir das Gericht auch einen falschen Namen zugeschickt hatte“, sagte sie. Deshalb habe sie in die Akten nicht hineinschauen können.

Staatsanwaltschaft bleibt skeptisch

Das Stirnrunzeln im Gericht wurde allenthalben immer sichtbarer, und als vieles auf einen Freispruch des Angeklagten hinauszulaufen schien, meldete sich der Vertreter der Staatsanwaltschaft doch noch einmal zu Wort: „Ich glaube noch immer, dass der Mann aus Portugal hier illegal beschäftigt worden ist“, sagte er.

Nun wird der Prozess noch in diesem Monat fortgesetzt ‐ dann mit der Vernehmung eines der Mitarbeiter, der am 7. Februar auch zugegen, aber damals nicht zur Sache befragt worden war. Und auch die Befragung des mutmaßlichen Freundes, der inzwischen wieder in Portugal lebt, bleibt eine Option für das Gericht.