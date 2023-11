Der nächste Supermarkt in Sigmaringen hat eine Parküberwachung eingeführt: Auch Edeka Schmid am Rande der Innenstadt lässt nun über die Firma Betterpark das Areal kontrollieren. Gebühren werden zwar nicht fällig, aber die Parkdauert wird neuerdings eingeschränkt.

Vorreiter dafür war Aldi auf dem Nachbargrundstück. Der Discounter hatte die Überwachung vor anderthalb Jahren eingeführt und nutzt dafür ebenfalls die Firma Betterpark. Das Unternehmen aus Stuttgart lässt die Kennzeichen aller einfahrenden Fahrzeuge filmen und straft diejenigen ab, die länger als zwei Stunden auf dem Parkplatz stehen.

So läuft die Überwachung

Das funktioniert wie folgt: Betterpark-Mitarbeiter in der Firmenzentrale schauen sich die Bilder an, vermerken diejenigen, die zu lange auf dem Gelände stehen und gleichen deren Kennzeichen mit den Daten des Kraftfahrt-Bundesamts ab. Schließlich haben die Parksünder das Knöllchen im Briefkasten. Der Verstoß kostet 25 Euro.

Edeka-Inhaber Karl Schmid hat diese Variante der Überwachung gewählt, da Aldi der direkte Nachbar ist: „Es war wichtig, dass wir das gleiche System haben.“

Mehr Dauerparker auf Edekagelände

Seit der Discounter die Parkzeit kontrolliert, stelle Schmid fest, dass sich die Dauerparker auf sein Grundstück verlagert haben. „30 Minuten sind die normale Einkaufszeit, aber viele parken länger bei uns“, sagt er und fügt an: „Ich beobachte, dass die Leute dann in die Stadt gehen.“ Dadurch sei der Parkplatz immer wieder voll.

Künftig beträgt also die maximale Parkdauer bei Edeka auch 120 Minuten. Wer kostenlos parken möchte, muss sich eine Alternative suchen. Ein Möglichkeit befindet sich jedoch in unmittelbarer Nähe: An der Straße In den Burgwiesen ist das Abstellen des Autos mit Parkscheibe möglich, gegenüber des Bootshauses sogar kostenlos auf einem Schotterparkplatz.