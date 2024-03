Wollen Sie Gemeinderat werden? Diese Frage ist derzeit ständig zu hören, und zwar nicht auf eine angenehm interessierte, unaufdringliche Art, sondern penetrant mit dem Neonschild. Denn in drei Monaten ist Kommunalwahl, in drei Wochen wiederum ist Anmeldeschluss.

Uncharmanter Werbeblock

Bei gefühlt jeder Veranstaltung, auf der auch nur ein Bürger anwesend sein mag, nutzen die Bürgermeister ihre Chance, um hartnäckigst Werbung zu machen, damit sich die vermeintlich noch nicht allzu vollen Listen füllen - so auch beim Stammtisch des Sigmaringer Bürgermeisters Marcus Ehm vergangene Woche im Rathaus.

Schlimmer als bei RTL warf er zweimal in 90 Minuten seinen Werbeblock ein und animierte die Gäste, sich doch bitte zur Wahl zu stellen. Nun passierte aber auch das nicht auf eine charmante, umwerbende Art, nein, Ehm schickte gleich zweimal und ohne ironischen Unterton eine Botschaft hinterher: Es sei egal, welcher Liste man sich anschließen wolle, darauf komme es nicht an. Wichtiger sei, „Sigmaringen voranzubringen“. Und wie? Mit mehr „einstimmigen Beschlüssen“.

Demokratie lebt von Meinungsvielfalt

Moment mal, mag der mündige Bürger denken, wir leben doch in einer Demokratie! In der ist gerade der Pluralismus der Meinungen wichtig. Deshalb gibt es schließlich verschiedene Listen und Fraktionen. Die haben jeweils ihre eigene Haltung, und das ist gut so.

Deshalb unser Appell: Lassen Sie sich nicht abhalten und stellen Sie sich auf, wenn Sie das wollen - aber bitte mit einer eigenen Meinung, um die Bürger zu vertreten und nicht den Bürgermeister.