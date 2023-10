Bücher sind haptisch. Sie liegen in der Hand und gehören damit zu den Medien, die bereits Jahrhunderte überdauert haben. Anders die sozialen Medien, die schnelllebig Trends bilden und abbilden. Tiktok ist eines dieser Medien, das vor allem jüngere Menschen vor die Handybildschirme zieht.

Tiktok ist umstritten. Stefanie Kling-Greisle

Seit einigen Monaten verbinden sich diese Medien nun: Unter dem Hashtag Booktok geben auf Tiktok Menschen Buchtipps, sprechen über ihre Lieblingsbücher oder spielen sogar Szenen aus den Büchern nach. Die Sigmaringen Buchhandlung Rabe hat diesen Trend nun aufgegriffen und ein eigenes Booktok-Regal im Geschäft aufgestellt.

Aus Skepsis wird Interesse

Die Idee dazu hatte Stefanie Kling-Greisle, die mit ihrem Mann Joachim Greisle gemeinsam die Buchhandlung führt. Der Hashtag Booktok, also der sich online verbreitende Begriff, sei ihr schon länger bekannt gewesen, allerdings habe sie Zweifel gehabt, inwiefern sie als Buchhändlerin diesen Trend unterstützen möchte. „Tiktok ist umstritten“, sagt sie und spielt auf die öffentlich gewordene Kritik rund um Datenschutz und Zensur auf der Plattform an, die ihren Ursprung in China hat.

Empfohlene Artikel Literatur TikTok veröffentlicht eigene Bestsellerliste für Bücher q Leipzig

Doch inzwischen hat Booktok immer größeren Einfluss. Kling-Greisele nennt Beispiele: Booktok ist Partner der Frankfurter Buchmesse, wo unter anderem der Booktok-Award verliehen wird. Außerdem gibt es inzwischen die Booktok-Bestsellerliste, veröffentlicht von Tiktok und dem Marktforschungsunternehmen Media Control.

Neue Zielgruppe im Fokus

Diese Liste nutzt auch Kling-Greisle, um bestimmte Bücher in ihrem Geschäft zu bewerben. Die Auslage, die mehrere Wochen im Fenster zu sehen war und auch einen Platz im Geschäft selbst hat, sollte zusätzlich die angepeilte Zielgruppe ansprechen. Die sei zwischen 16 und 30 Jahre alt „und sonst eher nicht so im Laden“, sagt die Buchhändlerin. Über die Auslage zu Booktok wolle sie Hemmungen nehmen, den Laden zu betreten ‐ und das funktioniert.

Die Zielgruppe liest wieder. Stefanie Kling-Greisle

Was auf der Bestsellerliste landet, ist unterschiedlich. Angefangen habe der Trend mit der Sparte Young Adult, also Büchern rund ums Erwachsenwerden, um Selbstfindung und Romantik. Inzwischen finden sich laut Kling-Greisle auch „psychologische Ratgeber und anspruchsvoller Literatur, die den Horizont erweitert“ darauf, ein weiterer Grund, warum sie den Trend interessiert beobachtet.

Leseförderung als Ziel

Letztlich sei das Format nämlich auch eine Form der Leseförderung. „Die Zielgruppe liest wieder“, sagt sie zufrieden und zieht einen Vergleich zur Mangabewegung. Auch der habe Menschen wieder Büchern näher gebracht und dafür gesorgt, dass sie dabei bleiben. Dazu, hofft Kling-Greisle, könnte auch Booktok beitragen.