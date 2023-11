In der fünften Klasse hat alles angefangen. Marcel Ladwig und Giuliano Barbagallo lernten sich kennen und merkten, wie sehr sie sich für die gleiche Musik begeistern. Gemeinsam mit Jonas Kern ist daraus vor vier Jahren die Band „Witch on a trip“ entstanden.

So sieht das Albumcover aus. (Foto: Witch on a trip )

Erst kürzlich haben die drei Männer, die alle aus der Region rund um Sigmaringen stammen, ihr erstes Album, „Unspoken Voices“, veröffentlicht ‐ ein Name, der doppeldeutiger nicht sein könnte, denn die Band verzichtet auf Gesang und setzt stattdessen voll auf instrumentale Musik.

Hürden auf dem Weg zur Band

„Wir wollten keinen Frontmann. Bei uns stehen die Musiker im Vordergrund, jeder hat Solos ‐ und es ist interessanter, die Melodie anzuhören“, erklärt Ladwig die Entscheidung. Die Musik lässt das zu: Als psychedelisch beschreibt die Band ihre Songs, beeinflusst von mehreren Genres: ein bisschen Progressive Rock, ein bisschen Metal, viel Melancholie.

„Wir ergänzen uns gegenseitig, sind total eingespielt“, beschreibt Ladwig die Gruppenkonstellation. Ganz so einfach war es aber nicht immer: In den ersten Jahren wechselte die Besetzung ihrer Band durch. Das einzige, was tatsächlich Bestand hatte, war die Freundschaft zwischen Ladwig und Barbagallo. Erst als Kern, ein Bekannter Barbagallos, dazu stieß, passt es und es entstand etwas Neues, das bleiben sollte.

Von Sigmaringen nach Nürnberg und München

Hatten sie zuerst ihren Proberaum noch im Industriegebiet Käppeleswiesen in Sigmaringen, musizieren sie inzwischen in Gauselfingen (Zollernalbkreis). Auch die Wohnorte haben sich zerstreut: Kern beispielsweise lebt inzwischen in München.

Doch das hält sie nicht vom Musikmachen ab. „Wir proben, wenn Jonas in der Gegend ist, etwa ein- bis zweimal im Monat“, so Ladwig. Denn die drei Männer sind gefragt: Nach einem ersten Konzert auf einem Hippie-Festival in Stuttgart kamen mehr Auftritte dazu. In diesem Jahr beispielsweise standen sie schon in Nürnberg und München auf der Bühne.

So geht’s für die Band weiter

Nun wollen sie es erst einmal wieder ruhiger angehen und sich mehr auf ihre Songs konzentrieren. „Wir arbeiten am nächsten Album“, sagt Barbagallo, schränkt aber ein, dass der Aufwand dahinter enorm sei. „Für uns soll erst einmal wieder der Spaß am Proben und am Liederschreiben im Fokus stehen. Wir wollen uns wieder auf die Musik besinnen“, fügt Ladwig an.

Viel Schwarz-Weiß: Die Band setzt nicht nur musikalisch auf die düsteren Töne. (Foto: Witch on a trip )

Die werde übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch gerne in Indien, im Iran und in Israel gehört ‐ und sie erinnert laut Ladwig an „eine Hexe, die drauf ist“, also Drogen genommen hat. Daher stammt auch der Name der Band.

Mit ihr, da sind sich Ladwig und Barbagallo einig, können sie sich auch vorstellen, von einer Plattenfirma unter Vertrag genommen zu werden. „In dieser Konstellation kann ich mir alles vorstellen“, sagt Ladwig lachend, „aber wir wissen gerade nicht, wo die Reise hingeht.“

Mehr Infos zur Band gibt es hier.