Der Klang von Weihnachtsmusik und der Duft von Waffeln liegen in der Luft. Liebevoll dekorierte Stände bieten Gebasteltes und Genähtes an: Was für viele Sigmaringer im Advent längst zur Tradition geworden ist, wird es in diesem Jahr allerdings nur teilweise geben.

Der Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine findet nicht statt. Im vergangenen Jahr und vor der zweijährigen Corona-Pause schloss sich dieser dem Wochenmarkt in der Fürst-Wilhelm-Straße an.

Zeitlich und finanziell zu aufwändig

Darüber ärgert sich der Vorsitzende des Hilfsprojekts Mariphil aus Gutenstein, Martin Riester. Er hätte dort, wie auch die Jahre zuvor, einen Stand gehabt. Der Weihnachtsmarkt des SV Sigmaringen am Karlsplatz stelle keine Alternative für ihn dar, da dieser zu kommerziell sei. Ebenfalls sei es zeitlich und finanziell zu aufwändig, eine Hütte über mehrere Tage zu bewirtschaften.

Der Karlsplatz sah aus wie ein Slum. Martin Riester

Durch den Ausfall des Weihnachtsmarktes der Schulen und Vereine falle ein Stück soziales Leben für Sigmaringen flach, meint Riester. Er bezwecke vor allem mit den Menschen in Kontakt zu treten, die sein Hilfsprojekt das ganze Jahr über unterstützen und wolle „sich nicht in einer Holzhütte verstecken“, sagt er. Es gehe darum Präsenz zu zeigen, außerdem beabsichtige er Flyer für seine Aktion „Reissack“ zu verteilen.

Auch kritisiert Riester den starken Alkoholkonsum, der nichts mit Weihnachten und Besinnlichkeit zu tun habe. „Der Karlsplatz sah nach Abbau des Weihnachtsmarktes aus wie ein Slum“, berichtet er.

Ich finde die Unterstellung unpassend. Klaus Unger

Klaus Unger, Vorstand des SV Sigmaringen, kann dies nicht nachvollziehen. Für Schulen und kleine Vereine habe man extra eine Hütte vorgesehen, die man auch nur für einige Stunden mieten könne.

Zudem zahle man hier nur eine Gebühr für einen gemeinsamen Müllcontainer und müsse sich keine Gedanken um Stromkosten oder Standgebühren machen. „Ich finde die Unterstellung des reinen Kommerz unpassend“, sagt er.

Glühwein gehört nun einmal dazu

Lediglich Betreiber von Hütten, die ausschließlich für das leibliche Wohl sorgen und damit insgesamt den größten Umsatz einnehmen, müssen sich auf Zusatzkosten einstellen. Auch die Kritik am Alkoholkonsum versteht Unger nicht: „Es gibt eben keinen Weihnachtsmarkt ohne Glühwein“.

Bei mir ist diesbezüglich bislang niemand vorstellig geworden. Bürgermeister Marcus Ehm

Wie der Name schon verrät, war der Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine in den vergangenen Jahren auch eine Möglichkeit für Schulklassen, Geld für die Klassenkasse zu sammeln, um zum Beispiel längere Klassenreisen zu finanzieren. Schulleiter des Hohenzollern-Gymnasiums Martin Hoffmann merkt jedoch an, dass Weihnachtsmärkte für Schulklassen mittlerweile nur noch mäßig attraktiv seien, da Aufwand und Ertrag nicht im gewünschten Verhältnis stehen.

Ehm kennt den Unmut nicht

Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnahme sei ein gutes Angebot, dass sich von anderen Ständen abhebe. „Glühwein und Plätzchen verkaufen schon alle“, fasst er zusammen.

Bürgermeister Marcus Ehm ist angesichts der Unzufriedenheit aus der Bevölkerung verwundert. „Bei mir ist diesbezüglich bislang niemand vorstellig geworden“, sagt er. Der Weihnachtsmarkt der Schulen und Vereine habe sich in den vergangenen Jahren stark zurückentwickelt, zuletzt habe es nur noch wenige Teilnehmer gegeben.

Bürgermeister bietet Gespräche an

Wer aber am Weihnachtsmarkt auf dem Karlsplatz teilnehmen möchte, sich aber mit dem SV Sigmaringen nicht einigen konnte, solle sich bei ihm melden, bietet er an.