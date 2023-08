Wie lässt sich heutzutage die Jugend erreichen? Über den Stadtspiegel und die Tageszeitung wird das eher schwierig, ist sich Ellen Valerius, städtische Leiterin des Amts für Familie und Bildung, sicher. Deshalb hat das sogenannte Team Jugend in diesem Sommer einen Instagram– und einen Facebook–Account namens „Young Sigmaringen“ auf die Beine gestellt. Ziel ist laut Valerius, die Menschen schnell und unkompliziert mit Informationen zu versorgen.

Aus diesem Grund nutzt die Stadt diese beiden Portale

Diese Idee hat maßgeblich mit der Pandemie zu tun: Während der zwei Jahre sei das Jugendforum eingebrochen. Auch im Jugendhaus hat sich einiges getan. Aus diesen Grund sei die Überlegung gewesen, wie Jugendliche wieder mehr davon mitbekommen, was sie in der Stadt unmittelbar betrifft.

Wir wollen gemeinsam lernen und die Jugendlich einbeziehen. Ellen Valerius

Die Wahl fiel schließlich auf die Kombination der Social–Media–Portale Instagram und Facebook, denn erstens hängen sie zusammen, was die Arbeit vereinfacht, zweitens und sehr viel wichtiger werden so verschiedene Zielgruppen erreicht — die Eltern und Großeltern, die wissen wollen, was für die Jugend geboten ist, aber auch die Jugendlichen selbst. Die beiden Portale bilden diese Zielgruppen gut ab, wie Valerius sagt.

So sieht der Onlineauftritt aus

Doch wie sieht das online aus? Mit pinkem Balken am Bildrand bewirbt die Stadt auf dem Kanal Freizeittipps für junge Leute, zum Beispiel den Flowpark für Mountainbiker oder den Skatepark an der Donau. Grün umrandet ist das aktuelle Ferienprogramm. Auch Videos davon sind online zu finden, genauso aber die Gesichter, die hinter der Jugendarbeit der Stadt stecken, inklusive kleinem Steckbrief.

Dieses Team, das unter anderem aus den Schulsozialarbeitern und dem Jugendhausteam besteht, bespielt den Account und will künftig auch die Jugendlichen selbst einbinden. „Wir wollen gemeinsam lernen und die Jugendlich einbeziehen“, so Valerius.

Account als Teil der neu ausgerichteten Jugendarbeit

Sorge davor, womöglich nicht den richtigen Ton zu treffen, gebe es nicht. „Wir haben uns auf den Weg gemacht, aber müssen noch wachsen“, ist Valerius überzeugt. Stadtsprecherin Anna–Lena Janisch ergänzt: „Würden wir virale Trends aufgreifen, könnte das auch nach hinten losgehen. Wir sind immer noch eine Behörde.“

Der neue Account ist aber nur ein Puzzleteil der wieder aufkeimenden Jugendarbeit. Das Jugendhaus stellt sich ebenfalls neu auf, nachdem der bisher zuständige Alexander Frick seine Stelle gewechselt hat. Künftig besteht das Team dort aus drei Mitarbeitern (Bericht folgt). Auch der Umbau des Gebäudes ist laut Valerius inzwischen beendet. Darüber hinaus wird eine neue Form der Jugendbeteiligung in der Stadt ab Herbst auf die Beine gestellt.

Der Kanal ist zu finden unter young_sigmaringen.