Die Stadtverwaltung Sigmaringen plant, die zwei Grundschulen in der Kernstadt zusammenzuführen und eine neue, zentrale Grundschule zu bauen. Über dieses Thema wird der Gemeinderat in der nächsten Sitzung am Mittwoch, 25. Oktober, ab 18 Uhr beraten.

Wie Manfred Storrer, Erster Beigeordneter der Stadt, erläutert, hat das zwei Gründe: zum einen besteht baulicher Handlungsbedarf, zum anderen braucht die Schullandschaft aufgrund des 2026 geplanten Rechts auf Ganztagsbetreuung gebündelte Strukturen, um diesem Gesetz gerecht werden zu können.

Diesen Weg schlägt die Stadtverwaltung vor

Aus diesem Grund hat sich im Sommer vergangenes Jahr die Projektgruppe Schulentwicklung gegründet, die aus Vertretern des Gemeinderats, den Schulleitern und Mitgliedern der Stadtverwaltung besteht. Sie hat sich mit verschiedenen Szenarien und Möglichkeiten beschäftigt und so einen Lösungsvorschlag erarbeitet. Der sieht einen zentralen Standort für die Grundschule der Kernstadt mit fünf möglichen Klassen pro Stufe vor.

Es stehen zwar auch Alternativen im Raum, allerdings bevorzugt die Stadt die Wahl eines Standorts. Die Grundschule in Laiz soll als Halbtagsgrundschule mit Kernzeitbetreuung erhalten bleiben. Der Gemeinderat muss am Mittwoch entscheiden, ob er den Verwaltungsvorschlag mitträgt.

Diese Schule bleibt bestehen

Im nächsten Schritt geht es darum, den Standort für die zentrale Grundschule festzulegen. Dafür sollen mehrere Kriterien herangezogen werden, darunter die Infrastruktur, die Wirtschaftlichkeit und verfügbare Flächen. Im Fokus sind derzeit zwei Optionen, wobei Storrer betont, dass auch andere Standorte nicht ausgeschlossen sind. Option eins ist der Standort Bilharzschule. Die Bausubstanz des Gebäudes ist allerdings so stark in die Jahre gekommen, dass ein Neubau notwendig wäre.

Wir müssen Schule ab 2026 neu denken. Ellen Valerius

Auch die zweite Option erfordert einen Neubau: Es handelt sich um eine Erweiterung des Schulareals rund um die Geschwister-Scholl-Schule und das Hohenzollern-Gymnasium. Die Fläche, die dafür infrage kommt, liegt in Richtung der bestehenden Bertha-Benz-Schule. Ziel sei es, bis ins Frühjahr 2024 den Standort festzulegen und dann in die Planung zu starten, so Storrer.

Recht auf Ganztagsbetreuung verändert Schulorganisation

Hintergrund der Entscheidung ist neben der veralteten Bausubstanz, dass eine Ganztagsbetreuung an den fünf Werktagen möglich sein muss. Das erfordere an den Schulen neue Strukturen und Synergien. „Wir müssen Schule ab 2026 neu denken“, sagt Ellen Valerius, Leiterin des Amts für Familie und Bildung.

Andere Projekte hatten vorher eine höhere Priorität. Manfred Storrer

Ab diesem Zeitpunkt muss die Stadt gewährleisten, dass Schüler, sofern die Eltern das nachfragen, an fünf Tagen pro Woche auch nachmittags sinnvoll beschäftigt werden. Das heißt konkret, die Schule muss nicht nur den bisher leeren Freitagnachmittag abdecken, sondern auch die Ferien. Das Problem laut Valerius: „Es ist offen, wie hoch die Nachfrage ist. Aber die Wahlfreiheit für die Eltern ist wichtig.“

So viel kostet die Umsetzung

Das bedeutet für die neue Schule, dass es entsprechende Räume geben muss, um die Angebote zu schaffen. Dazu zählen auch eine Sporthalle, eine Mensa und ein Lehrschwimmbecken. „Langfristig ist das wieder nötig“, so Storrer. Offen ist, wo und wie das umgesetzt werden kann. Denn auch das neue Grundschulzentrum wird teuer: Laut Storrer sind Kosten in Höhe von 30 bis 50 Millionen Euro realistisch.

Das sei auch der Grund, warum das Projekt bisher nicht angegangen wurde, so der Erste Beigeordnete: „Andere Projekte hatten vorher eine höhere Priorität.“ Doch der Zeitpunkt birgt auch einen Vorteil: Dadurch kann auf die Belange der Ganztagsschule von vornherein Rücksicht genommen werden.

Außerdem, argumentiert die Stadtverwaltung, sei ein größerer Standort im Hinblick auf den Fachkräftemangel attraktiver, denn da mehr Personal vor Ort ist, kann es flexibler eingesetzt werden.