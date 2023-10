Die SWR1-Hitparade macht in Sigmaringen auf dem Marktplatz Station: Die Stadtverwaltung legt sich dabei ganz schön ins Zeug. Um gut vorbereitet ins Städteduell mit Marbach am Neckar zu gehen, hat sie mit Unterstützung der AOK und dem Laizer Studio Come Fit Ergometer unter den Rathausarkaden aufstellen lassen.

Viele Sigmaringer strampeln sich den ganzen Freitag auf ihnen ab, um Kalorien auf den Tacho zu bringen. Wer mehr Kalorien verbrennt, gewinnt das Städteduell, lautet die Vorgabe. SWR-Moderator Ingo Lege berichtet in Einblendungen aus Sigmaringen. Am Ende sichert sich Sigmaringen den Sieg deutlich mit mehr als 3000 Kalorien Vorsprung.

Hendrik Ettwein gewinnt zwei Tickets für die Finalparty der SWR1-Hitparade in Stuttgart am 27. Oktober. Glückwunsch Sigmaringen!