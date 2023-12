Sigmaringen erneut als „Fairtrade-Stadt“ ausgezeichnet

Die Stadt Sigmaringen darf den Titel „Fairtrade-Stadt“ weiterhin tragen und bekennt sich damit auch künftig deutlich zum fairen Handel und fairen Arbeitsbedingungen. Das teilte die Stadt in einer Pressemitteilung mit. In der offiziellen Urkunde heißt es wörtlich: „Durch Ihr Engagement für den fairen Handel vor Ort nimmt Sigmaringen eine Vorreiterrolle ein. Dies setzt ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt, indem Sigmaringen dazu beiträgt, dass durch faire Handelsbeziehungen den benachteiligten Produzentengruppen im Süden zu einem verbesserten Einkommen verholfen wird.“

Die gelungene Titelerneuerung bestätigt, dass die Stadt Sigmaringen alle Kriterien der Kampagne Fairtrade-Towns des Fairtrade Deutschland e.V. weiterhin erfüllt. Diese beinhalten unter anderem einen gültigen Gemeinderatsbeschluss, das Angebot von fair gehandelten Waren in Sigmaringer Einzelhandelsgeschäften, die Verwendung fair gehandelter Produkte in öffentlichen Einrichtungen und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Der Titel „Fairtrade-Stadt“ wird für zwei Jahre vergeben. Am 29. September 2019 wurde Sigmaringen erstmalig und als erste Kommune im Landkreis als „Fairtrade-Stadt“ ausgezeichnet.

Maßgeblich für die öffentliche Wahrnehmung des Themas „Fairtrade“ in Sigmaringen ist die Arbeit der Lenkungsgruppe der Fairtrade-Stadt Sigmaringen. Mit gezielten Aktionen wie dem fairen Frühstück auf dem Rathausplatz will sie über fairen Handel und faire Arbeitsbedingungen ins Gespräch kommen und die örtlichen Anbieter fair gehandelter Produkte unterstützen. Ein Angebot der Lenkungsgruppe ist beispielsweise der „FairFührer“, einem speziellen Einkaufsführer für Sigmaringen, der die hiesigen Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Marktstände des Sigmaringer Wochenmarktes aufführt, die mindestens zwei Produkte mit einem fairen Qualitätssiegel im Sortiment haben oder regionale Produkte vermarkten.