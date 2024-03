Sigmaringen bekommt einen neuen Zahnarzt.

Das Lachen der beiden Zahnärzte ist sympathisch-aufbrausend und ansteckend. Nicht nur deswegen sind Fritz Schulz und Dominik Klaiber seelenverwandt. Die beiden Zahnärzte haben mehrere Gemeinsamkeiten.

So schätzen sie es, direkt und unmittelbar als Praxisinhaber für die Patienten da zu sein und sie bieten die gesamte Bandbreite der Zahnmedizin wie den chirurgischen Einbau von Implantaten, Kinderzahnheilkunde und die kieferorthopädische Behandlung an.

Man gewinnt den Eindruck. Die beiden haben sich gesucht und gefunden. Dominik Klaiber hielt nach einer Praxis zwischen dem Landkreis Biberach und dem Zollernalbkreis Ausschau. Auf der Internetseite von Fritz Schulz entdeckte er ein Foto, auf dem der Zahnarzt sympathisch lachte.

„Ich entscheide oft nach Bauchgefühl“, sagt Dominik Klaiber, deshalb schrieb er seinem Kollegen eine Mail. „Rein initiativ“, wie Klaiber sagt. Zwei Tage später meldete sich Schulz und der Weg für den Deal war geebnet.

Der Neue ist nicht mehr ganz neu

Im September 2022 fing der 34-Jährige in der Praxis an der Karlstraße als angestellter Zahnarzt an. Schon damals war klar: Nach einer Zeit der Einarbeitung und des Übergangs wird Klaiber die Praxis übernehmen. Zum April ist es soweit. Der 68-jährige Fritz Schulz übergibt seine Praxis nach 38 Jahren an seinen Nachfolger.

Der Sigmaringer Zahnmediziner ist glücklich, dass der Übergang so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. „Bis zur Rente in meiner Praxis zu bleiben, war mein Ziel. Dass ich es bis annähernd 70 schaffe, hätte ich nicht gedacht.“

Fritz Schulz (rechts) übergibt die Praxis an seinen Nachfolger Dominik Klaiber. (Foto: privat )

Sein Nachfolger übernimmt das zehnköpfige Team, die Praxisräume, die Patienten und Fritz Schulz, der als angestellter Zahnarzt tageweise weiterarbeiten wird. Das markante Praxisschild am Eingang in der Form eines Zahnes wird deshalb noch eine Weile hängen bleiben. „Nicht, dass die Patienten denken: Mein Zahnarzt ist verschwunden“, sagt Dominik Klaiber, der sein Schild neben dem von Schulz platzieren wird.

Der Neue ist in Nusplingen im Zollernalbkreis aufgewachsen. Nach dem Studium in Tübingen arbeitete er bis zu seinem Wechsel nach Sigmaringen sechs Jahre lang in einer Praxis in Backnang. „Ich mag den persönlichen Kontakt, weswegen ich mich gegen eine größere Praxis entschieden habe.“

So viele Zahnärzte gibt es im Kreis Sigmaringen

Im Gegensatz zu Allgemeinmedizinern können sich Zahnärzte frei niederlassen und müssen sich nicht um einen Kassensitz bewerben. Ob es deswegen in der Stadt und im Kreis Sigmaringen keinen Mangel gibt? Laut einem Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung praktizieren im Kreis Sigmaringen 78 Zahnärzte. Mit einem Versorgungsgrad von 82 Prozent liegt der Landkreis nach Angaben von Pressesprecher Holger Simon-Denoix im grünen Bereich.

Kritisch werde es ab einem Versorgungsgrad von weniger als 50 Prozent, was in Baden-Württemberg nicht vorkommt. Allein in der Stadt Sigmaringen zählt die Vereinigung 21 Zahnärzte, in Bad Saulgau sind es sogar 25 Zahnmediziner. Verglichen mit anderen Landkreisen im Land liegt Sigmaringen im hinteren Drittel. Weniger Zahnärzte gibt es nur noch im Enzkreis, Hohenlohekreis und im Landkreis Freudenstadt.

Acht Zahnärzte arbeiten in Sigmaringen zusammen

Freundschaftlich verbunden seien in Sigmaringen etliche Zahnärzte. Acht von ihnen kauften vor einigen Jahren gemeinsam ein 3-D-Röntgengerät, das sie seither im Hofgarten gemeinsam nutzen. Fritz Schulz ist einer von ihnen und sein Nachfolger wird diese Kooperation fortsetzen. „Ich spüre, wie sehr Fritz Schulz in Sigmaringen geschätzt wird. So wünsche ich mir das auch“, sagt Dominik Klaiber. Wieder wirkt sein Lachen ansteckend. Vielleicht sogar auf den kleinen Jungen, der nebenan auf den Zahnarzt wartet.