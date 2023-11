Sigmaringen bekommt einen Kinderzirkus

Alle Kinder, die in Sigmaringen und den umliegenden Gemeinden wohnen, sollen die Welt des Zirkus erleben können. Daher bietet das Haus Nazareth ein Projekt mit Zirkus- und Erlebnispädagogen an. Training ist immer dienstags ab 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist vorab nötig.

Der Kinder- und Jugendzirkus „Nazarelli“ steht für Kreativität, Vielfalt, Spaß und Inklusion. Er bietet Raum für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Im geschützten Rahmen entdecken die Teilnehmer individuelle Begabungen und lernen spielerisch ‐ ganz ohne Leistungsdruck ‐ verschiedene Zirkustechniken. Durch die zirkuspädagogische Arbeit, erleben Kinder und Jugendliche gleichermaßen Erfolg, Herausforderungen und Stolz. Sie gehen gemeinsam an ihre Grenzen, werden mit Frustration konfrontiert, erleben Lampenfieber und spüren gemeinsam die Begeisterung des Publikums.

Trainingstag ist immer dienstags, Beginn ist um 15.30 Uhr. Das genaue Startdatum richtet sich nach der Anzahl eingegangener Anmeldungen. Nähere Infos folgen nach Anmeldung. Trainingsort ist im Sommer das Zirkuszelt am Haus Nazareth, Brunnenbergstraße 34 in Sigmaringen, im Winter wird in der Turnhalle am Hohenzollern Gymnasium oder in anderen Hallen geprobt.

Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Monat, Anmeldung per Mail an Biljana.Majs[email protected]. Anmeldeschluss ist der 24. November.