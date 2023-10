Sieben städtische Gebäude bekommen PV-Anlage

Die Stadt plant derzeit, an mehreren kommunalen Gebäuden Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Über die Firma, die diese Aufgabe übernehmen soll, hat der Gemeinderat am Mittwoch entschieden. Betroffen sind die Kindergärten in Laiz und in der Riedlingerstraße, das Ganztagsgebäude der Bilharzschule, das Feuerwehrgerätehaus in Gutenstein, die Geschwister-Scholl-Schule, die Sporthalle in Laiz und das Haus am Riedbaum. Der günstigste Bieter, die Firma Elektro Prinzbach aus Haslach, will für die Arbeiten 223.271 Euro haben und hat damit auch den Zuschlag bekommen. Im Haushalt waren dafür 373.000 Euro vorgesehen gewesen. Den Anschluss PV-Anlagen erfolgt über die Stadtwerke, dafür sind 60.000 Euro zusätzlich fällig, genauso 23.800 Euro Honorar für Ingenieurleistungen. Geplant ist nun eine zeitnahe Umsetzung.