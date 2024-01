Sicherheitheitsexperte beurteilt Lage rund um die LEA

Wie steht es um die Sicherheit in Sigmaringen? Dieser Frage wollte SPD-Bundestagsabgeordneter Robin Mesarosch nachgehen und hat nicht nur die Bürger, speziell die Anwohner rund um die Landeserstaufnahmestelle (LEA), sondern auch Sebastian Fiedler für Dienstagabend in die Forschungsfabrik eingeladen.

Fiedler ist ebenfalls SPD-Bundestagsabgeordneter, aber als früherer Kriminalhauptkommissar und Mitglied des Innenausschusses auch Sicherheitsexperte, der die Lage in Sigmaringen in Kontext zur Lage in Deutschland gesetzt hat.

Besuch bei der Polizei

Hintergrund der Veranstaltung war laut Mesarosch, dass er als Sigmaringer die Situation vor Ort kenne und merkt, dass es den Menschen nicht um eine mangelnde Sicherheit per se gehe, sondern viel mehr um das subjektive Sicherheitsgefühl. Er und Fiedler wollten sich deshalb einen Eindruck der Lage machen und hatten daher vorab das Gespräch mit den Beamten der Polizeiwache auf dem LEA-Gelände gesucht.

Um deren Arbeit ging es entsprechend bei der Diskussionsrunde. Gerhard Stumpp, Mitglied der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, wollte wissen, was Anwohnerinnen und Anwohner tun können, um sich sicherer zu fühlen.

Fiedler riet einerseits zu technischen Hilfsmitteln, gerade mit Blick auf den Einbruchschutz, zeigte aber andererseits die Rolle der Polizei auf: Zusätzliche Beamte der Landespolizei vom sogenannten Polizeipräsidium Einsatz (PP Einsatz) fahren regelmäßig Streife in den Anwohnergebieten. Außerdem lobte er die Polizisten der LEA-Wache, die „ihren Job gerne machen“ und aufgrund ihrer wachsenden Erfahrung ständig besser werden. Eine Bürgerin erkundigte sich daraufhin, wie lange das PP Einsatz noch in Sigmaringen sei. Fiedler versicherte daraufhin, dass es kein Enddatum gebe.

Was tun gegen Kriminalität?

Zwei Bürgerinnen hakten nach, was sich tun ließe, um Flüchtlinge von der Kriminalität abzubringen. Fiedler erläuterte daraufhin, dass die sogenannten Intensivtäter - meist männlich - häufig schon als Jugendliche mehrere Länder durchquert und auf der Reise Kontakte mit anderen Kriminellen geknüpft haben.

Umso wichtiger sei es, Straftaten zur Anzeige zu bringen, um diese Menschen zu stellen. Er betonte aber auch, dass die Quote der kriminellen Migranten vergleichbar mit der Quote der kriminellen Deutschen sei: „Junge Männer sind immer krimineller als alte Damen.“

Wir müssen wieder mehr gute Geschichten erzählen und nicht immer nur die schlechten. Matthias Ströhle

Mesarosch riet den Bürgern, sich selbst ein Bild zu machen: „Wenn sich jeder die LEA anschaut und sich mal mit Flüchtlingen unterhält, sind wir einen entscheidenden Schritt weiter.“

Denn auch er fühle sich seitdem wieder sicherer in Sigmaringen. Damit wolle er zwar nicht den Anwohnern ihre Sorgen kleinreden, aber darauf hinweisen, dass „schwere Delikte hier nicht häufiger als andernorts“ auftreten und der Austausch mit Flüchtlingen Berührungsängste nehme.

Pfarrer Matthias Ströhle appellierte am Schluss in Hinblick auf die LEA an die Runde: „Die subjektive Sicherheit hängt mit der Art der erzählten Geschichten zusammen. Wir müssen wieder mehr gute Geschichten erzählen und nicht immer nur die schlechten.“