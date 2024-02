Während sich die meisten Narren nach der Fasnet schon auf die nächste Saison freuen, liegt für andere ein Schatten über der eigentlich ausgelassenen Zeit. Da ist zum Beispiel die 18-Jährige aus Sigmaringen, der beim Feiern ein Mittfünfziger plötzlich eine Hand über die Schulter legt und sie fragt, ob sie einen Waffenschein besitze - weil sie so „heiß“ sei.

Oder da ist die 29-Jährige aus Bad Saulgau, die beim Ausschenken ungefragt auf den Mund geküsst wird, mit der Begründung, das gehöre zur Fasnet dazu.

Solche Vorfälle gibt es immer wieder, doch viele Frauen schweigen aus Angst, nicht ernst genommen zu werden oder nicht genügend Beweise liefern zu können, so auch in diesen beiden Fällen.

Nur wenige Fälle werden bekannt

Das belegen Zahlen des Polizeipräsidiums Ravensburg. Während der Fasnet sind laut Polizeisprecher Christian Sugg im Präsidiumsgebiet nur vier Fälle sexueller Belästigung bekannt geworden, davon einer im Kreis Sigmaringen. Er fand in Meßkirch statt, die Polizei ermittelt derzeit.

Es wird ein Sicherheitskonzept geben. Rolf Reisky

Doch was genau ist sexuelle Belästigung? „Eine klare Grenze lässt sich nicht definieren“, sagt Sugg. Er betont aber: „Wenn es sich unangenehm anfühlt, dürfte mit ziemlicher Sicherheit die Grenze überschritten sein.“ Spätestens wenn ein klares Nein signalisiert wurde, das Gegenüber aber keine Einsicht zeigt, sollten sich Betroffene an die Polizei wenden, rät Sugg. Denn die ermittle erst, wenn eine Anzeige vorliegt.

Schutzzelt mit Unterstützung des Landratsamts

Dazu rät auch Rolf Reisky, Zunftmeister der Bautzemeckzunft Ostrach, die nächstes Jahr das Treffen der OHA-Narrenbruderschaft ausrichten wird. „Dafür gibt es geschultes Personal“, sagt er. Von Vorfällen bei der diesjährigen Fasnet im Raum Ostrach wisse er nichts. Trotzdem sei das Thema mit Blick auf das Treffen nächstes Jahr präsent: „Es wird ein Sicherheitskonzept geben.“

Dazu gehört unter anderem ein Sicherheitsdienst. Besser noch sei ein Zelt, in dem Betroffene bei geschulten Kräften Schutz suchen können, doch das sei von einer kleinen Zunft nicht stemmbar. Er verweist an das Landratsamt, das eine solche Schutzstelle einrichten könne.

Verein zeigt klare Grenze auf

Die Fasnachtsgesellschaft Laucherthal (FGL) hat in diesem Jahr das Treffen der Narrenbruderschaft Obere Donau ausgerichtet. Vorstandsmitglied Martina Möller seien keine Vorfälle bekannt.

„Aber das heißt nicht, dass nichts war“, sagt sie, denn ihr Eindruck sei, dass oft „kein großes Drama gemacht“ wird und die Betroffenen auf eine Anzeige verzichten. „Wir als Verein leben das eher so, dass Berühren zum Schunkeln erlaubt ist, aber eben nicht unsittlich“, erläutert sie.

So hoch ist die Aufklärungsquote

Michael Vogel ist Vorsitzender der Mengener Narrenzunft. Er und die Mitglieder hätten eine klare Haltung: „Wenn etwas passieren würde, gäbe es keine Diskussion.“ Der Vorstand ermutige Betroffene zur Anzeige. Diesen Appell habe er auch an alle Mitglieder gerichtet.

Die Aufklärungsquote nach sexueller Belästigung lag im Zeitraum von 2019 bis 2022 bei 75 bis 95 Prozent, so Polizeisprecher Sugg. Wichtig sei, nach der Tat direkt tätig zu werden, da die Ermittlungsarbeit ansonsten schwieriger sei. „Besser als gar keine Anzeige zu erstatten ist jedoch, sich zumindest im Nachgang an die Polizei zu wenden“, sagt Sugg und fügt an, dass Betroffene auch Opferschutzstellen oder einen Arzt aufsuchen können.