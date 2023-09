Entdeckt wurde der 37–Jährige von einem Lokführer, der Nachtschicht hatte, und einen Zug für die erste Fahrt am Morgen vorbereitete. Der Lokführer alarmierte die Polizei, die den Mann vorläufig festnahm. Der Vorfall ereignete sich bereits im Oktober des vergangenen Jahres.

Flucht durch halb Europa

Diese Woche musste sich der aus dem Gaza–Streifen stammende Palästinenser, der nach einer Flucht durch halb Europa, in Deutschland ankam, vor dem Amtsgericht in Sigmaringen verantworten. An die Taten wollte er sich nicht erinnern. „Ich war nicht an den Fahrzeugen, ich bin nur hingegangen, weil ich sehen wollte, was ein Junge kaputtgeschlagen hatte.“ Der Lokführer habe den Mann jedoch überführt, was die Staatsanwaltschaft als Nachweis anführte.

Ich muss öfter solche Videos anschauen. der Filialleiter

Während an den fünf Autos ein immenser Schaden angerichtet wurde, machte der Einbrecher kaum Beute: Ein Schweizer Taschenmesser und Münzen, jeweils im Wert von fünf Euro, habe er erbeutet, so die Staatsanwaltschaft.

Neben den Autoaufbrüchen hat der Mann versucht, in den Lidl in Sigmaringen und in die Eco–Tankstelle in Sigmaringendorf einzubrechen. Diese beiden Taten wertete die Staatsanwaltschaft als versuchten Diebstahl in besonders schwerem Fall, welche mit Freiheitsstrafen zu bestrafen sind.

Tatwerkzeug: ein Dosenöffner

In den Lidl wollte der Mann im Mai 2022 einbrechen. Beim Versuch, mit einem Dosenöffner die Schiebetüren zu überwinden, löste der Alarm aus. Der Filialleiter sagte vor Gericht, dass der 37–Jährige beim Lidl angetroffen und der Polizei übergeben wurde. Auf dem beim Eingang sichergestellten Dosenöffner identifizierten Kriminaltechniker die DNA des Mannes. Auf den Bildern der Überwachungskameras habe er den Mann nicht erkannt. „Ich muss öfter solche Videos anschauen“, sagte der Filialleiter vor Gericht.

Nachbarin verständigt die Polizei

Nach dem gescheiterten Einbruch wollte es der 37–Jährige in Sigmaringendorf besser machen und schlug, bevor er versuchte, die Türen der Eco–Tankstelle aufzubrechen, die Alarmanlage kaputt.

Da im vergangenen Jahr nichts mehr passiert ist, gehe ich davon aus, dass die schlechte Phase vorbei ist. Richterin Kristina Selig

Eine bei offenem Fenster schlafende Nachbarin wurde von den Geräuschen wach, sie weckte ihren Mann und beide beobachteten den Täter, wie sie vor Gericht schilderten. Während der Mann mit einem Nachtsicht–Fernglas verfolgte, wie der Einbrecher vergeblich versuchte, drei Türen aufzuhebeln, verständigte die Frau die Polizei. Die Kleidung, die der Nachbar gesehen hatte, passte mit der des 37-Jährigen überein, was die Staatsanwaltschaft ebenfalls als Nachweis wertete.

Mann geht einer Arbeit nach

Zwischenzeitlich billigte das Ausländeramt dem in Sigmaringen in einer Gemeinschaftsunterkunft lebenden Mann einen Aufenthaltstitel mit einer Arbeitserlaubnis zu, die alle sechs Monate verlängert werden muss. Da der Mann einer Arbeit nachgeht und bislang — ein Diebstahl in einer Parfümerie ausgenommen — nicht straffällig geworden ist, setzte die Amtsrichterin Kristina Selig die zehnmonatige Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. „Da im vergangenen Jahr nichts mehr passiert ist, gehe ich davon aus, dass die schlechte Phase vorbei ist“, sagte die Richterin.

In den kommenden drei Jahren darf sich der Mann nichts zu schulden kommen lassen, sonst droht ihm das Gefängnis. Zudem muss der Mann 2800 Euro in Raten an das Haus Nazareth bezahlen. Da beide Seiten das Urteil annahmen, ist es bereits rechtskräftig. Ob er für den angerichteten Sachschaden zur Rechenschaft gezogen wird, muss zivilrechtlich entschieden werden.