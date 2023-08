Seniorenfahrt zur Waldbühne nach Sigmaringendorf

Seniorinnen und Senioren haben die Gelegenheit, eine Aufführung der Waldbühne in Sigmaringendorf zu besuchen. Am Sonntag, 3. September, bietet der Seniorenring Sigmaringen eine kostenlose Omnibusfahrt ins Naturtheater an. Der ermäßigte Eintritt für Senioren beträgt elf Euro pro Person. Eine Anmeldung unter Telefon 07571/12813 ist erforderlich. Wer außerdem auf das Konto des Seniorenrings bei der Hohenzollerischen Landesbank (IBAN DE 10 653 510 50 0000 8598 80) unter dem Stichwort „Waldbühne“ mit Angabe des Namens, die elf Euro einzahlt, ist angemeldet. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Personen beschränkt. Gespielt wird in Sigmaringendorf das Stück „Buona Sera Mrs. Campbell“. Der Bus zur Waldbühne fährt um 14 Uhr am Leopoldplatz ab. Die Rückfahrt ist im Anschluss an die Aufführung.