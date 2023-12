Am Freitagvormittag hat es im Kreis Sigmaringen mehrere Polizeieinsätze gegeben, an denen auch Spezialkräfte beteiligt waren. Nach Informationen unserer Zeitung hat es in Meßkirch einen Einsatz am Adlerplatz gegeben. Die Räume eines dort angesiedelten Bar sind durchsucht worden.

Ein Polizeisprecher bestätigt den Einsatz in Meßkirch, will aber die anderen Durchsuchungen nicht näher beschreiben. „Wir werten die Einsätze aus und werden uns in der kommenden Woche näher äußern.“

Nach Angaben des Sprechers handelt sich es um ein „größeres Verfahren, das die Kriminalpolizei im Kreis Sigmaringen führt“. Länger andauernde Ermittlungen führten zu den Einsätzen am Freitag. Zum Gegenstand der Ermittlungen äußert sich die Polizei nicht. Nach Informationen unserer Zeitung soll es um Kriminalität in Zusammenhang mit Rauschgift gehen.