Trotz gelegentlichen Regenschauern und kräftigen Böen kämpfte beim neunten Sigmaringer Schwimmfest eine Rekordzahl an Teilnehmerb um die Medaillen. Dem von der DLRG Sigmaringen, dem TV Mengen und dem TSV Laiz veranstalteten Wettkampf fieberten die Schwimmer der Region entgegen. Nach 82 aktiven Teilnehmer im vergangenen Jahr, maßen sich in diesem Jahr 117 Wassersportler mit 382 Starts in Technik, Ausdauer und Kraft.

Die achtjährige Romy Briemle des TV Mengen schwamm die 50– und als einzige ihres Jahrgangs auch die 100–Meter–Strecke Kraul in 47 Sekunden sowie 1,40 Minuten. Mit 51,6 Sekunden über 50 Meter Brust baute die noch jüngere Isabel Schwing den Mengener Nachwuchs–Triumph aus, während ihn die um ein knappes Jährchen ältere Carla Dinser beim 50–Meter–Rückenschwimmen komplettierte (53 Sekunden). Damit nicht genug: In der Gruppe „2014 männlich“ wies sich Paul Buck mit Siegen über 100 Meter Kraul und 50 Meter Brust als Wunderknabe des Hallenbad–besitzenden Nachbarstädtchens aus.

Bei den Riedlingern mussten es die etwas älteren reißen: Vom Jahrgang 2013 kraulte Magdalena Fisel die 50 Meter am flottesten, Carla Glaser siegte in Brust. Alina Ruf (2011), Radin Zebarjadi (2010) und Chiara Ferrari (2006) dominierten bei den 200 Meter Lagen. Nicht zuletzt trat mit Emilian Hollank (2006) — ein im Schwimmsport bereits international bekannter Sigmaringen/Gutensteiner — mit entsprechenden Ergebnissen als Wahl–Riedlinger an.

Überraschte die zwölfjährige Josefine Göldner von der Ertinger DLRG schon mit einer fantastischen 100–Meter–Freistilzeit von 1,12, schlugen die Lebensretter bei ihrer Spezialdisziplin Ziehen einer Puppe fast immer als erste an. Eine schnelle 2012erin über 200 Lagen: Nora Patricia Soko veschaffte dem TSV Bad Saulgau Glanz und Würde. Auch die Sigmaringer Vereine gingen nicht unter, ganz im Gegenteil: Mit drei Sekunden Vorsprung bei 50 Meter Freistil und sechs bei Rücken zeigte Grisha Zahrodskyi (2013) vom TSV Laiz der Konkurrenz, wo der Hammer hängt. Vereinskollegin Viktória Rigó (2012) schwamm unter den Elfjährigen in Brust und Rücken die besten Zeiten. Ben Bermann (2011) holte über 50 Meter Brust noch eine Silbermedaille für die Sigmaringer DLRG heraus. Die Staffelwettbewerbe — mit dabei auch zahlreiche Master–Teams — rundeten die Veranstaltung schließlich ab.