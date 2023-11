Emilian Hollank, Schwimmer aus Gutenstein bei Sigmaringen, der für den TSV Riedlingen startet, hat bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal über 100 Meter Brust einen erfolgreichen Auftakt gefeiert. In 59,83 Sekunden schwamm er schon im Vorlauf zum neuen deutschen Altersklassenrekord. Damit verbesserte er seine eigene Bestzeit um 71 Hundertstelsekunden ‐ bei einem Qualifikationswettkampf war er vor wenigen Wochen 1:00,54 Minuten geschwommen. Hollank war 36 Hundertstel schneller als der bisherige Rekordhalter Wassili Kuhn, der diese Marke 2016 aufgestellt hatte. Hollank war überdies der erste 17-Jährige in Deutschland, der die 100 Meter Brust unter der magischen Schallmauer von einer Minute absolvierte.

Emilian Hollank ist im Finale noch einmal schneller

Mit seiner Zeit erreichte Emilian Hollank als Fünftschnellster das Finale. Im Finale verbesserte Hollank seine Bestzeit nochmals um eine Hundertstelsekunde, bestätigte also seine Leistung aus dem Vorlauf. Er belegte in 59,83 Sekunden Rang sechs, 1,24 Sekunden hinter dem derzeit wohl besten deutschen Rückenschwimmer, dem deutschen Rekordhalter über 100 Meter Brust auf der Langbahn, Lucas Matzerath, der sich den Kurzbahntitel in 58,61 Sekunden sicherte.

Er sei schon ein wenig nervös und aufgeregt gewesen, plötzlich neben Schwimmern wie Matzerath, Koch und Co. zu stehen, räumte der 17-Jährige nach dem Finale ein. „Emilian hat auf den ersten drei Bahnen super mit den „Großen“ mitgehalten, nur auf der letzten Bahn musste er etwas Tribut zollen“, sagte Falk Hollank, Vater von Emilian. Die Wertung der an der Jugend-EM startberechtigten Teilnehmer gewann Emilian Hollank souverän vor seinem deutschen Hauptrivalen Kenneth Bock (1:01,60 Minuten).

Nun über 50 und 200 Meter Brust

Vor acht Wochen hatte Emilian Hollank noch an den Junioren-Weltmeisterschaften in Israel teilgenommen, die aber nach einem Urlaub und einem fünftägigen, kurzen Trainingslager quasi aus dem Training heraus absolviert und zweimal das Halbfinale erreicht. In Wuppertal stehen nun am Samstag noch die 50 Meter Brust und am Sonntag die 200 Meter Brust an.