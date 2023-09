Schweiß- und Schmiedekurs im Herbst

Der Verein Kultur und Begegnung FairWandel SIG bietet im Herbst für Interessierte Kurse im Schweißen und Schmieden in der Metallwerkstatt des Alten Schlachthofs in Sigmaringen an. Die Kurse sind jeweils für Teilnehmer mit und ohne Vorkenntnisse geeignet.

Am Samstag, den 7. Oktober findet von 9.30 Uhr bis circa 15 Uhr ein Schweißkurs statt. Die Teilnehmer werden hier an verschiedene Schweißtechniken herangeführt und können dabei aus selbst mitgebrachtem „Schrott“ oder vorhandenem Material, kleine Kunstwerke für Haus oder Garten fertigen. Die Kursgebühr beträgt 65 Euro.

Eine Einführung in eine der ältesten Handwerkskünste der Welt bietet der Schmiedekurs am Samstag, den 11. November. Von 9.30 bis circa 15 Uhr werden die Teilnehmer an die Grundkenntnisse des Schmiedens herangeführt und biegen mit Schmiedehammer und Amboss Metall in die gewünschte Form. Kleine kunstvolle Schmiedestücke können selbst gefertigt werden. Die Kursgebühr beträgt hier 25 Euro.

Für die Teilnehmer ist eine Anmeldung unter www.fairwandel-sig.de erforderlich. Hier erhalten Sie auch weitere Informationen über den Kursablauf.