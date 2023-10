Mit einem ohnehin schon kuriosen Fall von Amtsanmaßung musste sich das Sigmaringer Amtsgericht beschäftigen ‐ der Verlauf der Sitzung setzte der grotesken Szenerie allerdings noch die Krone auf. Mittendrin: Eine Hauptbelastungszeugin, die sich sichtlich unwohl in ihrer Rolle fühlte.

Ein heute 59-jähriger Mann wurde im Sommer 2022 von seinem Vollzugs-Dienst beim Sigmaringer Landratsamt entlassen. Damit soll er allerdings nicht klar gekommen und weiter seinen Tätigkeiten nachgegangen sein ‐ so zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. So soll er im Anschluss an seine Entlassung weiterhin „berufliche“ Telefonate geführt und Hausbesuche unternommen haben.

Verwirrung um roten Zettel

Konkret wurde ihm vorgeworfen, einer Sigmaringerin, die wiederholt mit ihrem Auto ohne Kfz-Versicherungsschutz unterwegs war, die Entstempelung ihres Autos angekündigt zu haben. Dafür soll er der Frau im Oktober 2022, also rund drei Monate nach seiner Entlassung, einen roten Droh-Zettel in den Briefkasten geworfen haben, der Richterin Kristina Selig auch vorlag. Hatte es das Gericht also mit einem pedantischen Angeklagten zu tun, der seine unerledigten Aufgaben zwanghaft zu Ende bringen wollte?

Der 59-Jährige reagierte im Gericht ruhig, aber sichtlich irritiert: „Ehrlich gesagt war ich geschockt, als ich erfuhr, was mir vorgeworfen wird“, sagte er. Er sei tatsächlich gleich dreimal bei der Frau gewesen, um ihr routinegemäß mehrere schriftliche Androhungen zu bringen. Das Auto, das habe entstempelt werden sollen, habe er dabei nie vorgefunden. Diese drei Besuche hätten allerdings im Jahr 2020 stattgefunden ‐ „doch nicht im Jahr 2022“, sagte er. Schließlich sei er zu diesem Zeitpunkt ja längst entlassen gewesen, sagte er in fast schon schelmischem Unterton.

Im Landratsamt fällt man aus allen Wolken

Richterin Kristina Selig nahm diese Einlassung des Angeklagten erst einmal zur Kenntnis. Die Verwirrung ob des roten Briefes sollte nun die betroffene Frau lösen, die als Belastungszeugin geladen worden war. Doch der Schuss ging nach hinten los. „Eigentlich möchte ich hier gar nicht sitzen“, sagte die Altenpflegerin. Sie sei einfach nur verzweifelt gewesen, als sie den Zettel gefunden habe und habe sich daraufhin direkt beim Landratsamt gemeldet.

Dort seien die Mitarbeiter aus allen Wolken gefallen, da der rote Brief mit dem Namen des längst entlassenen Angeklagten unterschrieben war, weshalb sie auch bei der Polizei habe aussagen müssen. „Entschuldigung, ich kenne Sie ja überhaupt nicht“, sagte sie im Gericht zum Angeklagten.

Da lüge ich auch nicht, die Wahrheit kommt eh irgendwann ans Licht. Die Zeugin

Selig musste aber trotzdem herausfinden, ob der Angeklagte der Frau den Brief im Jahr 2022 hatte zukommen lassen. „Ja, da bin ich mir ganz sicher“, sagte die Sigmaringerin. Ob der Brief stattdessen auch bereits zwei Jahre vorher irgendwie in ihr Haus gelangen sein könnte, ohne dass sie ihn beachtete, wollte Selig dann von ihr wissen. Das konnte sie sich zwar kaum vorstellen, musste aber zugeben: „Die Zettel aus dem Jahr 2020 habe ich einfach weggeschmissen. Da lüge ich auch nicht, die Wahrheit kommt eh irgendwann ans Licht.“

Selig hielt ihr vor, ihr Auto sei im Jahr 2020 auch kurze Zeit später vom Landratsamt zwangsweise abgemeldet und erst 2021 wieder angemeldet worden, was die Altenpflegerin allerdings gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.

Einstellung des Verfahrens ist alternativlos

Die Sorgenfalten auf der Stirn von Richterin und Staatsanwältin wurden immer größer, weshalb Selig für eine Einstellung des Verfahrens plädierte. Die Staatsanwältin warf resigniert ein: „Eigentlich war eine Einstellung des Verfahrens für uns absolut keine Option. Aber so wie sich die Dinge jetzt darstellen, bleibt mir wohl nichts anderes übrig.“

Der 59-Jährige nahm die Einstellung des Verfahrens wohlwollend auf. Er hat inzwischen eine neue Arbeitsstelle gefunden und wohnt auch nicht mehr im Landkreis Sigmaringen.