Sieben Stühle stehen in einem Kreis bereit, in dessen Mitte liegt ein beiger Webteppich. Was darauf drapiert ist, dient nicht der Dekoration: Steine, Murmeln, eine Kerze und ein großer Holzstab. Markus Gaiser spricht von „Utensilien“, die in den nächsten zwei Stunden Anwendung finden.

In wenigen Minuten treffen sechs Männer ein, die sich im evangelischen Gemeindehaus in Sigmaringen mithilfe dieser Gegenstände austauschen werden - ein Männerkreis unter dem Dach des Vereins Fairwandel. Das Ziel: zumindest in diesem Rahmen offen über Gefühle sprechen zu können, denn das ist offensichtlich immer noch ein Problem.

Aus eigenen Erfahrungen gelernt

Markus Gaiser hat die Gruppe vor einem Jahr gegründet. Er hat selbst Tragisches erlebt: Sein Vater starb, als er noch ein Jugendlicher war, die erste Ehe scheiterte aufgrund mangelnder Kommunikation. Mit Gefühlen musste er erst umgehen lernen. Er arbeitete an sich, wie er erzählt, und beschäftigte sich immer mehr mit Männerarbeit. Sein Fazit: „Männer sollten sich öffnen und Gefühle zeigen, dann wäre die Welt besser.“

Markus Gaiser leitet die Gruppe. Hier hält er den Redestab, der dem Männerkreis Struktur gibt. (Foto: Mareike Keiper )

Deshalb also die Gruppe, ein vertraulicher Rahmen, um den Männern Raum für ihre Themen zu geben. Dafür nutzt Gaiser feste Rituale. So startet der Abend mit einer Widmung, die einer der Männer beim Anzünden der Kerze in der Mitte aussprechen darf.

Holzstab bringt Struktur ins Treffen

Danach bekommt jeder genau zwei Minuten Zeit, um darüber zu sprechen, wie es ihm gerade geht. Dafür kommt nicht nur eine Sanduhr zum Einsatz, sondern auch der Holzstab. „Wenn jemand an der Reihe ist, hält er den Stab, sagt seinen Namen und die Gruppe wiederholt ihn, das schafft Präsenz und gibt Sicherheit“, so Gaisers Erfahrung.

Wichtig ist ihm: Jeder darf etwas sagen, muss aber nicht. Trotzdem gehört die Zeit demjenigen, der den Stab hält. Das schaffe gleiche Bedingungen. Außerdem gehe es um Entschleunigung. Zeitdruck gibt es nicht.

Diese Themen bespricht die Gruppe

Im Anschluss tauschen sich die Männer aus. Je nachdem, wie es ihnen geht, haben sie zuvor einen Stein oder eine Murmel vor sich gelegt. Der Stein heißt, sie belastet ein schweres Thema, die Murmel heißt, es gibt erfreuliche Neuigkeiten. „Es geht meistens um den Beruf, um Gesundheit, Beziehung, Spiritualität, aber auch den Tod“, berichtet Gaiser.

Wer sich für das Thema eines anderen interessiert, fragt nach oder gibt eine eigene Erfahrung preis. „Das Schöne ist, dass am Ende jeder etwas mitnimmt“, sagt der 61-jährige Gruppenleiter.

Es geht nicht um Therapie

Wichtig sind ihm bestimmte Regeln: An oberster Stelle steht die gegenseitige Wertschätzung, aber auch die Verbindlichkeit. „Nur so entsteht Vertrauen“, sagt er. Außerdem gibt es ein Vorgespräch, denn Gaiser möchte ausschließen, dass jemand mit Problemen dazustößt, die eine solche Gruppe nicht bewältigen kann. Um Therapie geht es nämlich nicht.

Auch die Gruppendynamik hat Gaiser im Blick: Nach der Teilnahme bei drei Treffen entscheidet der Neuankömmling und die Gruppe, ob die Chemie passt und derjenige bleiben kann. „Das ist nicht für jeden etwas“, betont er.

Das sagen die Männer dazu

Mit dabei sind normalerweise neun Männer zwischen 35 und 70 Jahren. „Jüngere tun sich mit einer solchen Gruppe schwer“, sagt Gaiser. Doch genau diese Mischung verschiedener Generation schätzen die Männer. „In jeder Generation sind die Themen anders, das ist auch für jüngere gewinnbringend“, sagt einer von ihnen und ergänzt: „Nicht jeder in meinem Umfeld ist offen für Probleme, ich bin oft auf taube Ohren gestoßen. Hier ist ein geschützter Rahmen.“

Ein anderer lobt: „Es ist gut zu hören, dass andere ähnliche Themen haben.“ Genau das war Gaisers Absicht - und die strahlt auch über die Gruppe hinaus. Ein Mitglied ist überzeugt: „Die Gruppe hilft mir auch im Alltag, wenn auch nicht in der Offenheit, wie wir sie hier haben.“

Der Männerkreis findet jeden dritten Mittwoch um 19.15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Sigmaringen statt. Der nächste Termin ist am 14. Februar. Voraussetzung ist ein Vorgespräch. Markus Gaiser ist erreichbar über [email protected]