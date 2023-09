Schulstart an der Ludwig–Erhard–Schule

Die Einschulung aller Schülerinnen und Schüler, die neu in einen Bildungsgang der Ludwig–Erhard–Schule aufgenommen werden, erfolgt am Montag, 11. September, um 7.45 Uhr im Foyer der Ludwig–Erhard–Schule. Eine Zuweisung zu den Klassen finden die Schülerinnen und Schüler ab Montag im Foyer als Aushang. Der Unterricht für alle Fortführungsklassen des Vollzeitbereichs beginnt erst am Dienstag um 07.45 Uhr. Eine Übersicht über die Unterrichtstage der Teilzeitklassen ist der Schulhomepage (www.ks–sig.de) entnehmbar.