Schulbeginn an der Liebfrauenkirche

Für die Schüler ab Klassenstufe 6 beginnt der Unterricht am Montag, 11. September, regulär zur ersten Stunde um 7.50 Uhr im Klassenzimmer. Anschließend findet ein Schülergottesdienst statt. Der Unterricht endet um 12.05 Uhr, für die Klassen A11–J2 um 12.50 Uhr. Ab Dienstag, 12.09.2023 findet Unterricht für alle Klassenstufen nach Plan statt.

Die neuen Fünftklässler der Realschule starten am Montag, 11. September, um 14 Uhr in der LIZARENA, beginnend mit einem Gottesdienst. Auch für die neuen Fünftklässler des Gymnasiums findet ein Gottesdienst in der Lizarena statt. Dieser beginnt am Dienstag, 12. September, um 14 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter der Homepage www.liebfrauenschule–sigmaringen.de.