Schüler–Reporter über faszinierende Einblicke

Seit mehr als 5000 Jahren werden aus Metall Gegenstände hergestellt. Ab 1708 ist Zollern eine der führenden Gießereien in Europa. Unsere Klasse 8a vom Hohenzollern–Gymnasium Sigmaringen ist im Rahmen des Zeitungsprojekts mit der „Schwäbischen Zeitung“ zu der Firma Zollern in Laucherthal gefahren.

Wir wurden im Werksmuseum freundlich empfangen und mit einer Präsentation in die Firmengeschichte eingeführt. Während der Führung durchs Museum konnten wir diverse Gegenstände im Zusammenhang mit der historischen Eisenschmelze bewundern. Auch der ehemalige Hochofen, in dem früher der Schmelzprozess stattfand, wurde uns vorgeführt. Uns wurde gezeigt, dass man sogar auf der Schwäbischen Alb Eisenerz finden kann.

Nach der Museumsführung gingen wir in das Hauptschiff der Fabrikhalle. In dieser befinden sich die Gießerei und die Schmiede des Geschäftsfelds Sandguss und Schmiede. Uns wurden die einzelnen Schritte vom Modellieren der Gussform aus Quarzsand bis hin zum fertigen Produkt, wie zum Beispiel eine Schiffsschraube, gezeigt.

Überall in der Gießerei standen große Induktionsöfen, die durch Elektroenergie und magnetische Felder erhitzt werden. Es werden hier vor allem Legierungen aus Kupfer und Aluminium hergestellt. Um mit den sehr hohen Temperaturen umgehen zu können, brauchen die Mitarbeiter viel Erfahrung und einen hitzeabweisenden Schutzanzug. Die glühende Masse wird anschließend in die Sandformen gegossen und zum Abkühlen weggestellt.

In der Schmiede hingegen werden die Metallstücke immer wieder zum Glühen gebracht, um sie in die gewünschte Form zu bringen. Durch ständiges Bearbeiten, Schlagen, Hämmern und Drehen entsteht eine sehr stabile Verbindung im Metall. Um perfekte Werkstücke zu erhalten, braucht man neben hochentwickelter Technologie auch eine aufeinander abgestimmtes Arbeitsteam, was wir hautnah miterleben konnten.

Es gibt verschiedene Arbeitsformen, das Werkstück in die richtige Form zu bringen. Jeder Mitarbeiter ist auf ein bestimmtes Verfahren spezialisiert. Zu den wohl beeindruckendsten Maschinen zählt ein riesiger Lufthammer, der mit einem großen Zylinder ausgestattet ist. Durch diesen werden massige Metallstücke in die grobe Form geschlagen. Das ist sehr laut und geht durch Mark und Bein.

Zur genaueren Qualitätskontrolle werden die Werkstücke mit purpurner Farbe eingesprüht, wodurch kleinste Ungenauigkeiten, Spalten und Macken zu erkennen sind. Diese werden daraufhin durch Schweißen und Abschleifen geebnet.

Am Ende durften wir noch einen Blick in den Röntgentrakt wagen, in dem medizinische Werkstücke auf innere Luftbläschen untersucht werden.