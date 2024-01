Sigmaringen

Schrottdiebe auf frischer Tat gefasst

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Ein 51-Jähriger und eine 49-Jährige haben am Samstag gegen 19. 30 Uhr versucht, Edelstahlschrott aus einem Container von einem Firmengelände in der Hauptstraße in Sigmaringen-Laiz zu entwenden.