Zwar lässt der Frühling noch auf sich warten, dennoch haben bereits drei der vier Eisdielen in Sigmaringen wieder geöffnet. Im vergangenen Jahr hatte es teils kräftige Preisanstiege für die Kugel Eis gegeben - in diesem Jahr fällt der Anstieg eher moderat aus.

Alle drei Eisdielen-Betreiber haben sich entschieden, den Preis für die Kugel Eis um zehn Cent zu erhöhen - beim Crema Gelato an der Laizer Straße liegt er nun bei 1,80 Euro, beim Eiscafé La Piazza Caffe e Gelato am Karlsplatz ebenfalls bei 1,80 Euro - 10 Cent weniger (1,70 Euro) zahlen die Kunden vom „Dolce Capriccio“ in der Schwabstraße. Das Dolomiti hat noch nicht wieder geöffnet.

Mittlerweile auch Frühstück, bald Pizza

Doch muss die erneute Preissteigerung überhaupt sein? „Ja“, sagt Giovanni Giardulli, Chef vom „La Piazza“. Der Staat halte mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer die Hand auf, die Energiepreise seien wieder gestiegen. Wieder sei es eine „Mischkalkulation“, mit der versucht werde, die höheren Kosten auszugleichen.

Wir haben den Fruchtanteil in unserem Eis erhöht. Betreiber des Capriccio

„Manches müssen wir dem Kunden aufbürden, anderes übernehmen wir“, sagt er. Um deshalb nicht alleine vom Eisverkauf abhängig zu sein, entwickelt sich das „La Piazza“, das als einzige Eisdiele in Sigmaringen ganzjährig geöffnet hat, ständig weiter.

Eis- und Konditorenweltmeister Nicola Netti steht vor seinem ersten Sommer in Sigmaringen. (Foto: Michael Hescheler )

Zwischenzeitlich können Besucher dort frühstücken, auch ein Mittagstisch wird angeboten. Mit Eis- und Konditoren-Weltmeister Nicola Netti hatte Giardulli im vergangenen Jahr einen „Hochkaräter“ ins Team geholt, der seither nicht nur kleine Törtchen kreiert, sondern sich auch um herzhafte Speisen kümmert. Für den Sommer hat Giardulli den Plan, auch abends auf dem Karlsplatz Pizza zu servieren. „Mir ist es zu riskant, nur vom Eis zu leben“, sagt er.

Vierstellige Energiekosten im Monat

Nur vom Eis (und Kaffee) lebt hingegen die Familie de Stefani, die seit 2006 das „Crema Gelato“ betreibt - „damals kostete die Kugel übrigens 60 Cent“, sagt Liliana de Stefani. Innerhalb von weniger als 20 Jahren hat sich der Preis also verdreifacht. Auch die de Stefanis verweisen unter anderem auf hohe Energiekosten („im Durchschnitt mittlerweile rund 1200 Euro im Monat“).

Der guten Laune der beiden Inhaber tut das allerdings ohnehin keinen Abbruch. Liliana bezeichnet ihren Mann Andrea liebevoll „als den verrücktesten Italiener in der Stadt“ - und das will schon was heißen. Andrea steht morgens um 6 Uhr bereits an seinen zwei Eismaschinen (die neuere hat 40.000 Euro gekostet) und bereitet die üblichen 36 Sorten Eis vor - „spätestens um 9.30 Uhr muss ich fertig sein“, sagt er.

Überraschung kommt im Sommer

Im Sommer, wenn die Tage lang und heiß werden, kommen zur Unterstützung von einer Agentur aus Italien zwei Mitarbeiter - „die wir noch gar nicht kennen“, sagt Liliana und lacht. Das sei auch für sie eine „große Überraschung“. Apropos Überraschung: Eine neue Eissorte hat Andrea bereits im Sortiment - „und eine weitere wird im Sommer folgen“.

Die dritte Eisdiele im Bunde ist das „Dolce Capriccio“ in der Schwabstraße. Die Betreiber starten nach eigener Aussage in diesem Jahr eine Qualitätsoffensive: „Wir haben den Fruchtanteil in unserem Eis erhöht, auch echte Vanilleschoten kommen ins Eis“, sagt der Chef. Wie auch die de Stefanis haben sie den Winter in Italien verbracht. Als neue Sorte bieten sie in diesem Jahr salziges Karamell an.