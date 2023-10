Schon wieder große Umleitung bei Sigmaringen

Das Landratsamt Sigmaringen lässt von Mittwoch, 4. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 27. Oktober, Fahrbahnschäden an der Landesstraße 456 zwischen Krauchenwies und Sigmaringen sanieren. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Einmündung Kieswerk Steidle und der Einmündung der Landesstraße 455.

Erforderlich geworden sei die Sanierung aufgrund von Rissen, Ausbrüchen und Setzungen im Asphaltbelag, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, Änderungen im Zeitplan vorbehalten.

Kosten belaufen sich auf 380.000 Euro

Für die Dauer der Arbeiten muss die Landesstraße 456 auf einer Länge von etwa 1,75 Kilometern voll gesperrt werden. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt ab Sigmaringen über die Bundesstraße 313 in Richtung Meßkirch und dann ab Höhe Laiz über die Kreisstraße 8267 in Richtung Göggingen sowie über die Bundesstraße 311 nach Krauchenwies ‐ ebenso in umgekehrter Fahrtrichtung. Im Busverkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

So verläuft die Umleitung bei der Sperrung zwischen Sigmaringen und Krauchenwies. (Foto: Levin Schröder )

Die Kosten für die Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf rund 380.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Erhebliche Verspätungen auf mehreren Linien

Der Busverkehr muss aufgrund der Sanierungsarbeiten daher eine weiträumige Umfahrung mit einer Fahrzeitverlängerung von etwa elf Minuten in Kauf nehmen, teilt das Landratsamt weiter mit. Das wiederum führe zu erheblichen Verspätungen auf der Linie 500, aber auch auf den Linien 103, 104 und 7391.

Zusätzlich ist zeitgleich der sogenannte Abig-Knoten an der Landesstraße 200/Bundesstraße 31 in Überlingen gesperrt. Auch dort wird der Busverkehr umgeleitet, was zu weiteren Verspätungen führt.

Einige Haltestellen entfallen

Um wichtige Anschlüsse im Linienverlauf zu gewährleisten, fahren die Busse für die Dauer der Baustellen teilweise geänderte Routen. Durch die erhebliche Fahrzeitverlängerung können laut Landratsamt jedoch nicht alle Haltestellen angefahren und nicht alle (Zug)-Anschlüsse erreicht werden.

Der Regiobus 500 (Sigmaringen bis Überlingen) wird über Sigmaringendorf mit Halt am Bahnhof umgeleitet, um dort den Anschluss an den RE 55 nach Ulm zu gewährleisten. Die Haltestellen Hedingen, Staatsarchiv und Josefslust entfallen, werden aber auf dem Rückweg nach Überlingen wie gewohnt angefahren. Sodann erfolgt die Umleitung über Zielfingen. Ab Krauchenwies führen die Busse die Verspätung bis nach Überlingen mit.

Fahrgäste werden gebeten, deutlich mehr Zeit einzuplanen und sich über den Fahrtverlauf und die neuen Abfahrtzeiten ihrer Verbindung für den Zeitraum der Sperrung zu informieren.