Schnuppertag beim Finanzamt am 3. April

Während den Osterschulferien können sich Schülerinnen und Schüler am Mittwoch, 3. April, über die Arbeit in der Finanzverwaltung in Sigmaringen informieren. Das Ausbildungsteam stellt gemeinsam mit Auszubildenden und Studierenden die zweijährige duale Ausbildung zur Finanzwirtin oder zum Finanzwirt sowie das duale Studium zum Bachelor of Laws vor. Dabei werden Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche und die attraktiven Tätigkeitsfelder im Finanzamt gewährt, heißt es in der Ankündigung des Finanzamts Sigmaringen.

Zur Teilnahme ist eine Anmeldung mit Name und Adresse per Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 07571/101-273 oder -332 notwendig. Informationen zur Ausbildung und zum dualen Studium stehen online unter www.steuer-kann-ich-auch.de