Entweder das Essen ist schon teurer geworden oder es wird in den nächsten Wochen teurer: Sigmaringer Gastronomen geben die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz – seit 1. Januar gelten für Speisen statt der 7 wieder 19 Prozent – an ihre Kunden weiter. „Es ist nicht möglich, dass wir das auffangen“, sagt Sascha Agic vom Theatercafé und Burgergrill Quh. Michael Huthmacher vom Café Seelos will den Betriebsurlaub in den kommenden Wochen nutzen, um neu zu kalkulieren. Wir geben vier Preisbeispiele, was Essen in Sigmaringen künftig kosten wird.

1. Das Schnitzel Wiener Art für 19,90 Euro

Um drei Euro erhöhte das Bootshaus zum Jahreswechsel den Preis für den Klassiker, der auf der Speisekarte ganz oben steht. Bei diesem Gericht handelt es sich um ein Schnitzel vom Schweinerücken mit Pommes Frites. Wer einen kleinen Salat dazu bestellt, bezahlt 7,50 Euro extra.

„Die Schwelle von 20 Euro für ein Schnitzel will und kann ich nicht überschreiten“, sagt Inhaber Soufyen Charni. Durchschnittlich hat er die Preise im Bootshaus um acht Prozent erhöht, „die restlichen vier Prozent schlucken wir“.

Die Preise für Getränke bleiben gleich, weil der Mehrwertsteuersatz hier unverändert bleibt. Für das Mittagsmenü, das mit Suppe oder Salat serviert wird, verlangt das Bootshaus 13,50 Euro (plus 1 Euro). Das Brauwerk am Karlsplatz, das ebenfalls von Charni geführt wird, hat die Preise noch nicht erhöht, wird aber in den kommenden Tagen nachziehen.

2. Ein Burgermenü für 15,90 Euro

Einen Euro mehr wird das Burgerestaurant Quh an der Antonstraße künftig für das Burgermenü verlangen. Verglichen mit dem regulären Preis ist das Menü um die 20 Prozent günstiger. Enthalten: Ein Burger nach Wahl, Pommes mit Sauce oder Salat und ein Erfrischungs- oder Heißgetränk.

Inhaber Sascha Agic will wie sein Kollege vom Bootshaus die Getränkepreise stabil halten, je nach Speise wird er zwischen zwölf und 15 Prozent aufschlagen. Sobald die neuen Speisekarten gedruckt sind, wird in den kommenden zwei Wochen umgestellt. Für das Theatercafé gilt dieselbe Marschrichtung.

3. Gyros mit Salat und Zaziki für 17,20 Euro

Das Gasthaus Donau verlangt einen Euro mehr für seinen Klassiker. Beim Griechen an der Laizer Straße wird die Preiserhöhung in den kommenden Wochen vollzogen.

Inhaber Konstantinos Kasiolas hat die Preise bereits kalkuliert. Beim Blick auf die neue Speisekarte schüttelt er immer wieder mit dem Kopf. „Das ist schwer für die Gäste und schwer für uns“, sagt der Gastwirt.

Auf der Mittagskarte wird wohl nichts geändert werden. Zwischen acht und neun Prozent will er an die Gäste weitergeben. Die Gyros-Mittagsportion wird also weiter 10,90 Euro kosten. Dass ein Gast für das fixe Mittagessen inklusive Getränk und Trinkgeld an die 20 Euro bezahle, sei für ihn unvorstellbar, so der Inhaber des Griechen.

4. Ein Stück Sahnetorte für 4,80 Euro

Exakt kalkuliert hat Michael Huthmacher vom Café Seelos noch nicht, deshalb ist der obige Preis ein Richtwert, aber Fakt ist: Ein Stück Torte wird in der Hofkonditorei am Marktplatz künftig annähernd fünf Euro kosten. Aktuell liegt der Preis noch bei 4,30 Euro. Der Konditormeister geht davon aus, dass er die Preise um etwa zwölf Prozent erhöhen wird. Stichtag für ihn: der 1. Februar.

Als Handwerk und Gastronomie sollten wir uns den Bauern anschließen. Michael Huthmacher

Huthmacher sagt: „Wenn wir die Preise um zwölf Prozent erhöhen, decken wir nur die gestiegenen Kosten und die 19 Prozent Mehrwertsteuer ab.“ Was immer heftiger zu Buche schlage: durch die Mautgebühren und steigende Transportkosten erhöhen sich für die Konditorei die Lieferkosten.

Huthmacher ärgert sich über die generelle Situation im Land: Die überbordende Bürokratie, der Mindestlohn, der auch für ungelernte Kräfte und Schüleraushilfen, wenn sie älter als 18 Jahre seien, Anwendung finde, überfordere kleinere Handwerksbetriebe zusehends. „Als Handwerk und Gastronomie sollten wir uns den Bauern anschließen, das kann so nicht weitergehen.“