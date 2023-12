Ein Fahrradunfall hat einem Mann aus einer Gemeinde im Kreis Sigmaringen ein Strafverfahren eingebracht. Der Angeklagte musste sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor dem Sigmaringer Amtsgericht verantworten.

Mann versucht Beamten zu bespucken

Im Mai dieses Jahr hatte der Man nachts einen Fahrradunfall. Dabei war er angetrunken. Rettungssanitäter, die den Mann versorgen wollten, mussten wegen dessen aggressivem Verhalten einen Streifenwagen hinzurufen. Daraufhin sei der Mann dann geflohen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden den Angeklagten in einem anliegenden Gebäude.

Seine Gefühlslage war sprunghaft, mal war er ruhig, dann hat er geweint und wieder herumgeschrien. Ein Polizist als Zeuge

Einer der Polizisten gab im Zeugenstand an, dass eine Kooperation mit dem Angeklagten unmöglich gewesen sei. Daraufhin wurden ihm Handschellen angelegt. Auf der Fahrt ins Krankenhaus wurde er erneut aggressiv und habe versucht, den Polizeibeamten anzuspucken. „Seine Gefühlslage war sprunghaft, mal war er ruhig, dann hat er geweint und wieder herumgeschrien“, sagte der Polizist.

Polizistin verletzt sich

Beim Umlagern des Angeklagten auf ein Krankenbett zog sich eine Polizeibeamtin eine Schnittwunde am Daumen zu. Sie hatte den Mann kurzzeitig aus den Handschellen gelöst und wollte ihn am Bett fixieren. Dabei schlug der Mann um sich und die Polizistin verletzte sich. „Er war eigentlich ruhig, doch dann hat seine Stimmung umgeschlagen“, sagte sie.

Der Angeklagte räumte seine Tat sofort ein: „Es tut mir leid, was ich getan habe.“ Er habe zum Zeitpunkt des Vorfalls Probleme mit seiner Ex-Partnerin gehabt, die sich von ihm getrennt habe. Weiter gab er an, dass er sich nicht vollständig an die Tat erinnern könne. Als er im Krankenhaus aufwachte, habe ein Arzt ihm berichtet, was passiert sei.

Angeklagter wird verurteilt

Der Mann wurde zu einer Gesamtstrafe von 270 Euro verurteilt. „Ich glaube ja, dass Ihnen das alles leid tut“, sagte die Richterin abschließend zu dem Verurteilten, „Aber die Polizisten wollten Ihnen nur helfen.“