Die Sigmaringer Schlittschuhbahn öffnet am Samstag, 9. Dezember: Bis Sonntag, 7. Januar lädt sie auf dem Marktplatz zum Verweilen ein. Einige Gastronomen verköstigen die Besucher. Was ist neu, was müssen die Schlittschuhläufer wissen? Wir beantworten wichtige Fragen.

Wie hat sich die synthetische Kunststoffeisbahn gewährt?

Nach einer kurzen Testphase wurde die Schlittschuhbahn in der vergangenen Saison erstmals eingesetzt. Da auf der Kunststoffbahn weniger rasant gefahren werden kann, weichen immer mehr Jugendliche, die in Sigmaringen früher Dauergäste waren, nach Pfullendorf aus. Die Sigmaringer Schlittschuhbahn wird nun verstärkt von Familien mit kleineren Kindern oder Schulklassen genutzt. Die Stadtvewaltung zeigte sich mit dieser Entwicklung im vergangenen Jahr nicht unzufrieden. Die Eisbahn wurde zum Preis von rund 105.000 Euro gekauft und befindet sich seither im Eigentum der Stadt Sigmaringen. Sie verbessert verglichen mit einer herkömmlichen Bahn die Klimabilanz. Die Eiserzeugung erfolgte mit Strom und verschlang jährlich einen höheren fünfstelligen Eurobetrag.

Wann hat die Eisbahn geöffnet?

Die Schlittschuhbahn wird am Samstag, 9. Dezember, um 12 Uhr eröffnet und kann bis einschließlich Sonntag, 7. Januar 2024, besucht werden. Laufzeiten sind täglich von 12 bis 20 Uhr. In den Weihnachtsferien vom 27. bis 29. Dezember 2023 und vom 2. bis 5. Januar verlängern sich die Öffnungszeiten auf 10 bis 20 Uhr. Eine Laufzeit beträgt 90 Minuten. Die Gastronomie hat täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. An Heiligabend, Silvester und Neujahr bleiben die Schlittschuhbahn sowie die Gastronomie geschlossen.

Wie hoch sind die Eintrittspreise und gibt es Schlittschuhe zum Ausleihen?

Die Eintrittspreise betragen für Kinder 1,50 Euro und für Erwachsene 3 Euro. Für Familien gibt es eine ermäßigte Familienkarte zum Preis von 7,50 Euro. Neu ist, dass in diesem Jahr auch für die Kleinsten größenverstellbare Doppelkufen-Schlittschuhe von Größe 24 bis 31 entliehen werden können. Diese werden über den normalen Schuhen getragen und bieten sich ideal für die ersten Laufversuche auf der Schlittschuhbahn an.

Gibt es bei der Gastronomie Veränderungen?

Die Vergabe von gewerblichen Ständen gestaltete sich schwierig, gab Dagmar Haug von der Tourist-Info in einer Ausschusssitzung des Gemeinderats bekannt. Der größte Verpflegungsstand des Autocross-Clubs entfällt in diesem Jahr und damit ein Angebot, das über Flammkuchen, Pizza, Bratwurst und entsprechende Getränke hinausgeht. Zwar hatte ein Gastronom angeboten, die Versorgung für diesen Stand zu übernehmen, konnte den Verkauf aber wegen Personalmangels nicht stemmen. Vereine, Schulen und Kindergärten haben jedoch Interesse gezeigt, die Vereinshütte zu betreiben.

Wie geht die Stadt mit den steigenden Kosten um?

Angesichts gestiegener Preise fällt das Defizit voraussichtlich höher aus. Geplanten Ausgaben von rund 84.000 Euro stehen Einnahmen von voraussichtlich 51.000 Euro gegenüber, also ein Minus von 33.000 Euro. Das liegt unter anderem an höheren Logistikkosten, GEMA-Gebühren von geschätzten 5000 Euro und einem um 3000 Euro teureren Sicherheitsdienst.

Wie sieht das Rahmenprogramm aus, das die Stadt organisiert?

Bereits am Tag der Eisbahnöffnung gibt es eine Party. Am 16., 22. sowie 30. Dezember finden weitere Partys mit verschiedenen Mottos und regionalen DJs statt. Immer mittwochs werden beim „WochenBergFest“ verschiedene Aktionen zum 20-jährigen Bestehen von SIG on ICE angeboten. Zusätzlich sorgen lokale Musikvereine, Posaunenchöre und Alphorngruppen bei den „Adventlichen Klängen“ für weihnachtliche Stimmung.