Die Schlittschuhbahn vor dem Rathaus während und nach der Adventszeit wird am Samstag, 9. Dezember, um 12 Uhr von Bürgermeister Marcus Ehm zusammen mit dem Stadtmaskottchen Sigi eröffnet. Die Veranstaltung findet zum 20. Mal statt und dauert bis zum 7. Januar, insgesamt 27 Tage. An Heiligabend, Silvester und Neujahr ist geschlossen. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm. Das hat der Gemeinderat billigend zur Kenntnis genommen.

Angesichts der stark gestiegenen Preise fällt das Defizit diesmal höher aus als im vergangenen Jahr. Geplanten Ausgaben von rund 84.000 Euro stehen Einnahmen von voraussichtlich 51.000 Euro gegenüber, also ein Minus von 33.000 Euro. Das liegt unter anderem an höheren Logistikkosten, GEMA-Gebühren von geschätzten 5000 Euro und einem um 3000 Euro teureren Sicherheitsdienst.

Überdies verringern sich die Einnahmen durch weniger Gastronomie und Zurückhaltung der Firmen bei der Bandenwerbung. Die Vergabe von gewerblichen Ständen war schwierig. Der größte Verpflegungsstand des Autocross-Clubs entfällt in diesem Jahr und damit ein Angebot, das über Flammkuchen, Pizza, Bratwurst und entsprechende Getränke hinausgeht. Zwar hatte ein Gastronom angeboten, die Versorgung für diesen Stand zu übernehmen, kann aber den Verkauf aus Personalmangel nicht stemmen. Vereine, Schulen und Kindergärten haben jedoch Interesse gezeigt, die Vereinshütte zu betreiben. Die Öffnungszeiten auf der stadteigenen synthetischen Kunststoffbahn wurden im Vergleich zum Vorjahr vereinheitlicht. Die Schlittschuhbahn wird täglich von 12 bis 20 Uhr, die Gastronomie von 12 bis 22 Uhr geöffnet. An Wochentagen in den Weihnachtsferien öffnet die Bahn bereits um 10 Uhr. Vor den Ferien kann die Bahn nach Voranmeldung für Kindergärten und Schulen ab 10 Uhr geöffnet werden, bei Veranstaltungen kann unter Umständen länger geöffnet sein.

Das Rahmenprogramm umfasst 15 Veranstaltungen unter den Überschriften „Adventliche Klänge“ mit Livemusik, „SIG on Ice-Partys“ mit DJ und speziellem Motto sowie mittwochs „WochenBerg-Feste“ mit Motto und einer Aktion zum Thema „20 Jahre SIG on Ice“. Hierzu liegt in der Stadt ein Flyer aus. Beim Marketing wurden neben der Schwäbischen Zeitung und anderen Printmedien auch digitale Medien wie „Google my Business“, Facebook und Instagram eingeschaltet, um besonders jüngere Menschen zu erreichen.

Bürgermeister Marcus Ehm äußerte die Hoffnung, kurzfristig noch weitere Einnahmen gewinnen zu können, sieht aber in der Veranstaltung trotz der Kosten eine wichtige Werbung für die Stadt Sigmaringen.

