Nicht ohne Grund haben sich Menschen in Laiz einen Scherz erlaubt. Wer von der Hauptstraße bei der Firma Eisele in die Untere Weidenstraße einbiegt, dem verrät ein Schild, was ihn erwartet: Untere Schlaglochstraße.

Spaßeshalber wurde die Untere Weidenstraße umgetauft, doch mit ihrer Wortwahl haben die Macher des Schildes stark untertrieben. Stattliche Krater übersäen die Straße, die nach Regengüssen mit Wasser volllaufen und für die Autofahrer damit noch unberechenbar werden.

Hier sind die Schlaglöcher besonders tief: in der Unteren Weidenstraße in Laiz. (Foto: Peggy Meyer )

Eine Zumutung ist das - besonders für die Bewohner und Besucher der Mehrfamilienhäuser, die in diesem Bereich vor einigen Jahren gebaut wurden. Wenn sie von ihren Parkplätzen in die Straße einbiegen, müssen sie aufpassen, dass sie in den Schlaglöchern nicht steckenbleiben.

Die Stadtverwaltung handelt in Kürze

Als die Hauptstraße vor einigen Monaten hergerichtet wurde, ließen die Arbeiter die Untere Weidenstraße links liegen, doch nun gelobt die Stadtverwaltung Besserung. Bei den Straßen, die in diesem Jahr in Sigmaringen instandgesetzt werden, genießt die Untere Weidenstraße eine hohe Priorität.

375.000 Euro sind dafür im Finanzplan vorgesehen. Wie das Bauamt auf Anfrage verlauten lässt, werden die Bauarbeiten aktuell geplant, die Bauarbeiter sollen in der zweiten Jahreshälfte anrücken.

Zutreffend ist dieses Schild, das die Untere Weidenstraße in Laiz in kein gutes Licht rückt. (Foto: Hermann Rumpel )

Ein zweites Beispiel: Obwohl der Winter eigentlich gar nicht vorhanden war, hat er auf der Landesstraße zwischen Storzingen und Stetten am kalten Markt erhebliche Schäden hinterlassen. Ab dem Skilift auf einer Länge von vier Kilometern säumen etliche Schlaglöcher die Strecke.

Die Schäden sind so heftig, dass Autofahrer zwischenzeitlich gewarnt werden. Zwar wurde keine Geschwindigkeitsbegrenzung erlassen, doch viele Autofahrer drosseln das Tempo freiwillig, weil sie Angst um ihre Stoßdämpfer haben.

Bürgermeister äußert einen Wunsch

Was unternehmen die Behörden, um die heftigen Schäden zu reparieren? Eine Generalsanierung des Teilstücks zwischen dem Skilift und dem Ortseingang Storzingens fände er wünschenswert, doch dem Stettener Bürgermeister Maik Lehn sind keine derartigen Pläne bekannt, die in diese Richtung gehen.

Aktion Schreiben Sie uns Wenn Sie eine Straße kennen, die ebenfalls schnellstmöglich saniert gehört: Fotografieren Sie den erbärmlichen Zustand und schreiben uns, um welche Straße es sich handelt und wie ihr Zustand ist. Wir legen die Mängelliste den Behörden vor. Unsere Adresse:

[email protected]

„Noch wichtiger als wäre mir die Landesstraße 218 zwischen Stetten und Schwenningen“, sagt er. Diese Straße sei in so einem schlechten Zustand, dass zwischenzeitlich Tempo 80 gelte.

Nach Angaben des Landratsamts sollen die schadhaften Stellen bei Storzingen mit repariert werden. „Bezüglich des Umfangs lokaler Sanierungsmaßnahmen in diesem Jahr stimmen wir uns derzeit mit dem Regierungspräsidium Tübingen ab“, schreibt die Pressestelle auf Anfrage, ohne konkreter zu werden.

Zwar ist das Landratsamt darüber informiert, welche Sanierungen in diesem Jahr sonst noch geplant sind, doch eine Auskunft erteilt die Sigmaringer Behörde nur über die Kreisstraßen, für dessen Unterhalt der Landkreis bezahlen muss. Für die Landes- und Bundesstraße wird an die zuständigen Behörden verwiesen.

Der Landkreis plant Baumaßnahmen auf folgenden neun Strecken Kreisstraße 8201 Bingen - Inneringen

Kreisstraße 8239 Ortsdurchfahrt Bittelschieß, Fertigstellung

Kreisstraße 8242 Ortsdurchfahrt Litzelbach

Kreisstraße 8250 Ortsdurchfahrt Ursendorf

Kreisstraße 8275 Ortsdurchfahrt Bierstetten

Kreisstraße 8240 Rulfingen - Zielfingen sowie Brücke Mühlkanal

Kreisstraße 8254 Ortsdurchfahrt Völlkofen, erster Bauabschnitt

Kreisstraße 8202 Veringendorf - Hochberg, Sanierung Stützmauer

Beteiligung B311/K 8241 Kreisverkehr, Busbahnhof Krauchenwies

Insgesamt rechnet der Landkreis für seine Gewerke mit Baukosten in Höhe von rund drei Millionen Euro.