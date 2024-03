Schlägerei mit großer Beteiligung: Aus noch ungeklärten Gründen kam es am Freitag gegen 19.45 Uhr vor einem Einkaufsmarkt In der Au in Sigmaringen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Dreiergruppen im Alter von 23 bis 30 Jahren.

Auf den Boden gerungen

Als sich die Auseinandersetzung dem Eingangsbereich des Marktes näherte, wollten ein Security-Mitarbeiter sowie eine weitere Person schlichten. Wer das war - dazu macht die Polizei keine Angaben.

Die beiden wurden daraufhin von der gesamten Gruppe körperlich angegriffen. Ein 23-jähriger aus der Gruppe schlug sofort auf die unbeteiligte Person ein und musste von dem 47-jährigen Security am Boden festgehalten werden.

Ein Verletzter

Das animierte den Rest der Gruppe, sich auf den Security-Mann zu stürzen. Doch der konnte sich erfolgreich wehrte. Die unbeteiligte Person erlitt eine starke Prellung, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die anderen Beteiligten und auch der Security-Mann machten keine Verletzungen geltend, heißt es im Polizeibericht.

Nur dem schnellen eingreifen der Polizei sei es zu verdanken gewesen, dass die Situation nicht weiter eskalierte. Vier Beteiligte, die erheblich unter Alkoholeinwirkung standen, wurden in Gewahrsam genommen. Ein weiterer konnte unerkannt flüchten.

Herumfliegende Bierdosen sorgen für Schäden

Bei der Auseinandersetzung folgen auch einige Bierdosen. Eine davon traf ein Auto, wobei ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung werden die Personen der beiden Gruppen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefon 07571 104-0 entgegen.