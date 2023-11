Schätzspiel-Gewinner beim Fest der Kulturen erhalten Fairtrade-Fußbälle

Beim Fest der Kulturen am 15. Oktober lobte die Lenkungsgruppe der Fairtrade-Stadt Sigmaringen ein Gewinnspiel aus. Die Schätzfrage: Wie viele fair gehandelte Kaffeebohnen befinden sich in dem Glas? Die fünf Teilnehmenden, die der richtigen Anzahl von 2706 Kaffeebohnen am nächsten kamen, gewannen je einen Fairtrade-Fußball im Wert von 35 Euro. Bei der Preisübergabe (Foto: Stadt Sigmaringen) am vergangenen Samstag überreichte Gerhard Stumpp, Stadtrat und Mitglied der Fairtrade-Lenkungsgruppe, den anwesenden Gewinnern Felix Bugge, Michael Mohn, Elias Quarleiter und Emma Prillinger die Fußbälle mit Fairtrade-Siegel. In einer kurzen Ansprache wies Stumpp darauf hin, wie wichtig es sei, dass Produzenten in den Herkunftsländern mit Hilfe von „Fairtrade“ ausreichende Einkommen hätten, damit ihre Kinder zur Schule gehen können und nicht zur Feldarbeit für die Familie gezwungen seien. Das diene auch der Bekämpfung von Fluchtursachen in den entsprechenden Ländern. Mit dem Gewinnspiel will die Lenkungsgruppe der Fairtrade-Stadt Sigmaringen auf die Vielfalt der Produktpalette aufmerksam machen. Von Kaffee, Kakao, Bananen oder Baumwolle über Saft, Tee, Reis, Honig, Zucker und Wein bis hin zu Schnittblumen und Gold - bei all diesen Produkten macht das Bewusstsein und die Unterstützung von „Fairtrade“ einen wesentlichen Unterschied für die Menschen, die in den Produktionsstätten dieser Waren arbeiten.