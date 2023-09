Sabine Unger feiert 40–jähriges Dienstjubiläum beim Verwaltungsgericht

Die Erste Amtsinspektorin Sabine Unger hat am 1. September ihr 40–jähriges Dienstjubiläum beim Verwaltungsgericht Sigmaringen gefeiert. Von dem Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht, Josef Milz, erhielt sie die Dankurkunde des Landes Baden–Württemberg, wie das Verwaltungsgericht mitteilt.

Sabine Unger ist in Altheim bei Biberach aufgewachsen. Nach ihrem Realschulabschluss absolvierte Frau Unger, geborene Buck, ab dem Jahr 1983 die Ausbildung für den mittleren Justizdienst. Als Gerichtsassistentin zur Anstellung wurde sie in ihrem letzten Ausbildungsjahr dem Sozialgericht Ulm zugewiesen. Im Jahr 1987 folgte die Ernennung zur Gerichtsassistentin, zum 13. Februar 1990 wurde sie zur Gerichtssekretärin befördert und auf eigenen Antrag ab Herbst 1990 an das Verwaltungsgericht Sigmaringen versetzt.

Schon knapp zwei Jahre später folgte die Ernennung zur Gerichtsobersekretärin. Mit Wirkung vom 1. September 1993 wurde Frau Unger zur Gerichtshauptsekretärin befördert, zum Jahresbeginn 1994 wurde ihr die Eigenschaft einer Beamtin auf Lebenszeit verliehen. Die letzte Karrierestufe erreichte sie schließlich zum 1. Februar 2022 mit ihrer Ernennung zur Amtsinspektorin. Seit dem 1. Dezember 2022 trägt Frau Unger die Amtsbezeichnung Erste Amtsinspektorin.

Frau Unger war hauptsächlich als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle der 1. Kammer des Verwaltungsgerichts tätig. In den Jahrzehnten ihres Wirkens in Sigmaringen wurde von allen Vorsitzenden Richtern ihre enorme Belastbarkeit und Zuverlässigkeit hervorgehoben. Sie sei eine motivierte, einsatzfreudige und hilfsbereite Mitarbeiterin. Die Umstellung der Geschäftsstellen zu sogenannten Serviceeinheiten im Jahr 1996 habe sie tatkräftig mitgetragen und sei stets bestrebt gewesen, ihr Wissen in der Serviceeinheit an andere weiterzugeben. Für ihre dauerhaft hervorragenden Leistungen erhielt Frau Unger zweimal eine vorgezogene Leistungsstufe, womit ihr besonderes Engagement auch finanziell gewürdigt wurde.