5137 Stimmen, so lautet das Ergebnis von Klaus Kubenz bei der Kommunalwahl 2014. Mit einem Abstand von mehr als 700 Stimmen ist der heute 63-Jährige damals Stimmenkönig, langjähriger Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler und gerade erstmals in den Kreistag gewählt. Doch fünf Jahre später zieht er beim Gemeinderat einen Schlussstrich, tritt nach 25 Jahren im Gremium nicht mehr an.

Es soll aber nur eine Pause sein, denn bei der Kommunalwahl im Juni wird er wieder auf der Liste der Freien Wähler stehen. Im Interview spricht der pensionierte Polizist über seinen Meinungswechsel und eine richtungsweisende Begegnung.

Herr Kubenz, es ist selten, dass sich ein Gemeinderat zurückzieht und dann doch wieder kandidiert. Warum tun Sie das?

Ich habe die Fraktionsarbeit gerne gemacht, denn mir hat es Freude bereitet, Sigmaringen mitzugestalten. Das möchte ich wieder tun. Obwohl ich seit fünf Jahren nicht mehr im Gemeinderat bin, war ich weiter in den meisten öffentlichen Fraktionssitzungen der Freien Wähler und auch die Leute in der Stadt kommen immer wieder auf mich zu und diskutieren über kommunalpolitische Themen.

Als ich mitbekommen habe, dass die Fraktionen Probleme haben, die Listen zu füllen, habe ich mich entschieden, wieder anzutreten.

Warum haben Sie vor fünf Jahren aufgehört?

Das lag an der Belastung. Ich war damals voll im Beruf, im Kreistag, im Gemeinderat, Bürgermeisterstellvertreter und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Das war zu viel, deshalb habe ich mich aus dem Gemeinderat zurückgezogen.

Eigentlich wollte ich auch nach zehn Jahren im Kreistag aufhören. Im Spätherbst 2023 nach einer Begegnung mit Landrätin Stefanie Bürkle, bei der ich ihr mitgeteilt habe, dass ich nicht mehr kandidieren möchte, haben sie und meine Frau mich bestärkt, doch weiterzumachen.

Wie hat sich die Kommunalpolitik in den vergangenen 25 Jahren verändert?

Der Ton in der Gesellschaft ist rauer geworden. Außerdem werden Kommunalpolitiker oft in einen Topf mit Berufspolitikern geworfen, was die Arbeit nicht unbedingt erleichtert.

Welche Themen haben Sie im Fokus?

Da ist einmal das Vereinsleben, auf das ich den Fokus lege. Der Gemeinderat kann die Vereine einerseits mit Freiwilligkeitsleistungen unterstützen, andererseits deren Wünsche hören und ernst nehmen. Außerdem liegen mir soziale Themen am Herzen.

Auch die Schulentwicklung ist mir wichtig, nachdem ich in der Präventionsarbeit der Polizei oft dort zu Besuch war. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ist die Innenstadtgestaltung. Sigmaringen muss lebenswert bleiben.

Mit Blick zurück: Welcher kommunalpolitische Erfolg war Ihr größter?

Ich war stolz, als auf meinen Anstoß hin die Eintrittspreise im Lehrschwimmbecken der Geschwister-Scholl-Schule gesenkt worden sind. Vorher mussten Besucher so viel zahlen wie im Freibad. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber ich fand das toll, da etwas zu bewirken.