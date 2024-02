Rolle rückwärts in der Frauenpolitik

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März hat der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen Brigitte Triems, Vorsitzende des Demokratischen Frauenbunds und ehemalige Präsidentin der Europäischen Frauenlobby, zu einer Matinee am Sonntag, 10. März, um 11 Uhr im Kulturzentrum Alter Schlachthof eingeladen. Sie widmet sich im Hinblick auf die Europa- und Kommunalwahlen in Baden-Württemberg dem Thema „Was passiert mit unserer Gleichstellungspolitik, wenn Rechtspopulismus und Antifeminismus erstarken?“ und geht dabei auf die Frauenrolle in den Reden und Parteiprogrammen von populistischen Parteien ein. Ihre Analyse ist nach Meinung der Grünen erschreckend, denn die Rechtspopulisten hätten schlichtweg kein Interesse an der Gleichstellung von Frau und Mann, behauptet Triems. Sie verkünden sogar, Frauenrechte einschränken zu wollen, teilt der Kreisverband der Grünen in einer Pressemeldung mit.

Seit Jahrzehnten kämpfen engagierte Frauen und ihre Verbände, aber auch Männer für die Gleichstellung der Geschlechter - und sie haben einiges erreicht: Heute verfügen Frauen über bedeutend mehr Rechte als vorangegangene Generationen, heißt es weiter. Sie nehmen am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teil, bringen ihr Wissen, ihre Ideen und Vorstellungen ein, werden als Fachkräfte benötigt und leisten einen wichtigen Beitrag für eine fortschrittliche demokratische Gesellschaft.

Doch mit dem Erstarken rechtspopulistischer Kräfte und ihrer Parteien in ganz Europa geraten diese Errungenschaften in Gefahr, so die Grünen. Deren Programme seien nicht nur durch antisemitische, islam- und ausländerfeindliche Haltungen geprägt, sondern auch von antieuropäischen und antifeministischen Einstellungen. Dies bedeute, dass Frauenrechte nicht mehr sicher sind. Es drohe ein massiver Rückschritt auf dem Weg zu wirklicher Gleichstellung, schreiben die Verantwortlichen.

Der Vortrag von Brigitte Triems anlässlich des Weltfrauentags, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, beleuchtet in Bezug auf Frauenrechte und Gleichstellung die Positionen verschiedener europäischer populistischer Parteien wie der „Identität und Demokratie Partei“ (IDP) und der gleichnamigen Fraktion im Europäischen Parlament, der RN (Frankreich), der FPÖ (Österreich), der Schwedendemokraten, von VOX (Spanien) und der AfD (Deutschland).

Nach dem Vortrag gibt es bei einem kleinen Umtrunk mit Snacks Gelegenheit zum Austausch und zu Gesprächen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung bis spätestens 8. März ist notwendig bei Isabell Michelberger unter Telefon 0162 5689933 oder per Mail an [email protected].