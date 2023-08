Unter dem Motto „Retten, Helfen und sich engagieren“ fanden in der ersten Sommerferienwoche die Ferienspiele des Landratsamtes statt. Für die 17 Kinder war Spiel, Spaß und viel Bewegung geboten, während die Eltern unbesorgt ihren Aufgaben im Landratsamt nachgehen konnten.

Um die Mitarbeitenden bei der Kinderbetreuung während der Ferienzeit zu unterstützen, bietet das Landratsamt seit 2019 in den Sommerferien ein einwöchiges Ferienprogramm für die Kinder der Mitarbeitenden an. So können die Beschäftigten die Betreuung ihrer Kinder in den Ferien besser organisieren, ein wichtiger Baustein zur Unterstützung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zum Ausklang der Woche fand eine Abschlussfeier zusammen mit den Eltern und allen Helferinnen und Helfern statt. Bei der Abschlussfeier, an der auch die Eltern sowie alle Helferinnen und Helfer teilnahmen, ließen die Kinder die Woche spielerisch und für die Gäste anschaulich Revue passieren. Aus einem aktiven Ratespiel wurde ersichtlich, welchen Spaß die Kleinen die Woche erleben durften.

Unter dem Motto „Retten, Helfen und sich engagieren“ durfte ein Besuch der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes nicht fehlen. Was erste Hilfe bedeutet und wie man sich Notrufnummern spielerisch merken kann, durften die Kleinen beim Deutschen Roten Kreuz erfahren. Bei einer Schnitzeljagd durch das Landratsamt konnten die Kinder die vielfältigen Aufgaben des Landratsamtes und ihrer Eltern kennenlernen. Die Erkundungstour und das gemeinsame Kochen und Essen machten das Programm für die Kinder zu einem abwechslungsreichen Erlebnis.

Bei der Abschlussfeier war Landrätin Stefanie Bürkle die Begeisterung über das gelungene Format und die Freude der Kinder anzusehen: „Mit welcher Freude die Kinder über die einzelnen Aktionen der Woche berichtet haben, war total beeindruckend. Es war wirklich toll zu sehen, wie sich die Kinder spielerisch dem gesellschaftlich wichtigen Thema ,Retten, Helfen und sich engagieren’ während der Woche nähern konnten. Mein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die ihren Teil zum Gelingen beigetragen haben.“