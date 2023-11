Rekordergebnis für krebskranke Kinder

2523,46 Euro: Dieses überwältigende Ergebnis kann Werner Bub, der 80-jährige ehemalige Bankfilialleiter der Landesbank Sigmaringen, in diesem Jahr vorweisen. Wie schon in den Jahren zuvor war er auch in dieser Saison auf verschiedenen Flohmärkten im Kreis und auf Veranstaltungen in Sigmarigen musikalisch unterwegs (Foto: Bub). Mit seinem Hobby unterhält er auch ehrenamtlich Seniorinnen und Senioren in Seniorenheimen. Sein umfangreiches Repertoire beinhaltet überwiegend Oldies, aber auch aktuelle Schlager. Wie die Ergebnisse zeigen, kommt seine Musik sehr gut an. Seit Beginn seiner Aktion „Spenden für krebskranke Kinder“ konnte Werner Bub in den gesamten Jahren die stolze Summe von nachweislich 10.200 Euro spenden.