Reihe „Sigmaringen liest“ bietet 13 Veranstaltungen

Die Reihe „Sigmaringen liest“ lädt im Herbsdt zu 13 Veranstaltungen ein. Bibliotheksleiterin Christina Thormann berichtet: „Wir wollen ein emotionales Erlebnis bieten“.

Das Programm der Reihe ist bei einem Pressegespräch in der Stadtbibliothek vorgestellt worden. Insgesamt 13 Veranstaltungen von acht unterschiedlichen Kultureinrichtungen versprechen ein vielfältiges Angebot, das Literatur im direkten Austausch erleben lässt.

Manfred Storrer, Erster Beigeordneter der Stadt Sigmaringen, sagte, der Stadt Sigmaringen sei die eingeführte Reihe zur Förderung der Lesekultur sehr wichtig: „Und ich weiß schon, welche Lesung ich besuchen werde.“

Zum ersten Mal geht „Sigmaringen liest“ mit einer Lesung im Museum Henselmann in einen Teilort. Alle anderen Veranstaltungen finden in Sigmaringen an wechselnden Veranstaltungsorten statt. Während mit der Gesellschaft Kunst und Kultur sowie der evangelischen Kirchengemeinde zwei der Veranstalter pausieren, kommen mit der Buchhandlung Osiander und der Schwangerschaftsberatungsstelle Donum Vitae zwei neue dazu. Das Programm liegt ab dieser Woche bei der Stadt sowie den Veranstaltern aus.

In den Ateliers im Alten Schlachthof findet jeweils um 19.30 Uhr sowohl die Auftaktlesung mit Cäcilie Kowald ( „Menschenkette“) am 15. September wie auch die Abschlusslesung mit Joachim Zelter „Professor Lear“) am 16. November statt. Kowalds Romandebüt erzählt von den mehreren Hunderttausend Menschen, die 1983 gegen die geplante Stationierung von Atomraketen demonstrierten. Joachim Zelter ist nicht zum ersten Mal zu Gast. Sein neuester Roman „Professor Lear“ begleitet einen sprachgewaltigen Helden in den Abgrund.

Das Bildungszentrum Gorheim bietet mehrere Veranstaltungen an: Am 25. September um 19 Uhr kommt Hussein Hamdan mit seinem Sachbuch „Als Islamberater unterwegs durch Baden–Württemberg“ nach Sigmaringen. Gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde lädt das Bildungszentrum am 18. Oktober um 19 Uhr zu einer Lesung mit Judith Kuckart ein. In ihrem Roman „Café der Unsichtbaren“ erzählt sie von sieben Mitarbeitenden des „Sorgentelefon e.V.“.

Zu einer „Literarischen Herbstauslese“ mit Dorothée Grütering laden das Bildungszentrum Gorheim und der Fachbereich Kirchliches Büchereiwesen der Erzdiözese Freiburgam 23. Oktober um 19.30 Uhr ein. Die Literaturreferentin stellt unterhaltsam persönlich ausgewählte Romane, Biografien und Sachbücher vor.

Am 9. November um 19 Uhr kommt der Züricher Literatursammler Martin Dreyfus mit seinem Vortrag „Verbrannt, verboten, verbannt: Deutsche Literatur in der Emigration nach 1933“ ins Bildungszentrum Gorheim. Das Bildungszentrum Gorheim ist zudem zusammen mit der Jugendkunstschule und der Stadtbibliothek bei der einzigen Veranstaltung der Reihe, die für Familien und Kinder ab acht Jahren angeboten wird, Mitveranstalter: Die Lesung in Gorheim am 28. Oktober, um 10 Uhr, „7 Tage sturmfrei“ mit der Jugendbuchautorin Juma Kliebenstein verspricht Spaß für die ganze Familie und wird durch eine Kreativwerkstatt ergänzt.

Die einzige Lyriklesung „Engel in freier Wildbahn“ von Ludwig Steinherr findet am 5. Oktober, 19 Uhr, im Kunstmuseum Henselmann statt. Der Autor setzt sich auf ironisch–poetische Weise mit den großen Fragen des menschlichen Daseins auseinander.

Am 11. Oktober um 19.30 Uhr, liest Herbert Noack in der Stadtbibliothek aus „Mörderisches Rottweil“. Am 12. Oktober ist Annette Naumann im TheaterCafé zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr. Sie liest aus ihrem Buch „Wunschkind? Vom Weg eines Adoptivkindes zu sich selbst“ auf Einladung des Arbeitskreis Schwangerenberatungsstellen des Landkreises Sigmaringen und Donum Vitae.

Die Buchhandlung Osiander lädt am 14. Oktober bei einer Matinee um 11 Uhr zu der Vorstellung des erfolgreichen Kochbuchs „Das Gute so nah“ von Ewa und Nikitis Petrakis ein. Joachim und Stefanie Greisle von der Buchhandlung Rabe setzen auf Bewährtes: Michael Boenke wird am 22. Oktober den von Fans sehnlichst erwarteten achten Teil seiner Krimiserie vorstellen. Die Matinee beginnt um 11 Uhr im Theater Café.

Die Hochschulbibliothek hat am 14. November um 19 Uhr mit Gerd Stiefel einen Autor zu Gast, der vielen vor Ort bekannt ist. Der ehemalige Kriminaldirektor gewährt in seinem neuen Kriminalroman „Soko Hegau“ spannende Einblicke in die Polizeiarbeit.

Der Ticketvorverkauf startet bei der Buchhandlung Rabe, Weingasse 1, Telefon 07571/52296.

Weitere Informationen unter