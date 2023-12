Reich gefüllte Weihnachtstüten für Bedürftige

Auch 2023 werden bedürftige Menschen bei der Sigmaringer Tafel mit einer gefüllten Weihnachtstüte beschenkt - in diesem Jahr bereits zum neunten Mal. Finanziert wird die Aktion von der Bürgerstiftung Sigmaringen.

Lebensmittel sind in den letzten Monaten deutlich teurer geworden. Das spürt derzeit jeder, der im Supermarkt einkaufen geht. Für nicht wenige, die ohnehin schon in finanzieller Bedrängnis sind, bedeute das schnell auch eine finanzielle Überlastung, schreiben die Organisatoren in einer Pressemitteilung.

Diese Situation spürt vor allem auch Uwe Müller vom Deutschen Roten Kreuz, der für die vier DRK-Tafeln im Landkreis Sigmaringen verantwortlich ist. Die Standorte Sigmaringen, Meßkirch, Gammertingen und Bad Saulgau haben laut Müller alle das gleiche Problem: Es gibt immer weniger Lebensmittel, aber immer mehr Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind.

Um die Not wenigstens in der Weihnachtszeit ein wenig zu lindern und die Bezugsberechtigten zu erfreuen, hat die Belegschaft der Sigmaringer Tafel 690 reich gefüllte Weihnachtstüten vorbereitet - mit Rollbraten und Schäufele, Nudeln, Keksen und einem Schokoladennikolaus, sowie zahlreichen Freikarten für die Sigmaringer Eisbahn für die Kinder der Bezugsberechtigten. Beim Einkauf der Lebensmittel achteten die Verantwortlichen des Tafelladens darauf, dass diese aus der Region stammen und bei heimischen Geschäften bezogen werden.

Finanziert wird die Aktion von der Bürgerstiftung Sigmaringen, die gemäß ihrer Satzung neben sozialen Projekten insbesondere Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützt, die in eine finanzielle Notsituation geraten sind und Unterstützung benötigen. „Durch die Kooperation der beiden Institutionen können zumindest in Sigmaringen die Herausforderungen durch die deutlichen Preisanstiege ein klein wenig abgemildert werden“, betont Roger Orlik, der Vorsitzende der Bürgerstiftung.

Zusammen mit Schatzmeister Bernd Hackspiel bedankte er sich ausdrücklich auch bei den Mitarbeitern des Tafelladens, allen voran dem Verantwortlichen Uwe Müller und seiner Frau Bernadette, für ihr außerordentliches Engagement für die Weihnachtsaktion: „690 liebevoll gepackte Geschenktüten - was die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter da wieder zusätzlich zum Alltagsgeschäft geleistet haben, ist einfach großartig. Es ist schön, dass wir durch die bewährte Zusammenarbeit die Kunden der Tafel auch in diesem Jahr wieder unterstützen können“.

Wenn die Aktion morgens um 5.30 Uhr startet, dann warten immer bereits einige Kunden vor dem Ladengeschäft der Sigmaringer Tafel am Dettinger Berg. „Wenn man dann die Freude und die Dankbarkeit in den Augen der Kunden und vor allem der Kinder sieht, dann weiß man, dass sich die ganze Arbeit mehr als gelohnt hat“, so Bernadette Miller.